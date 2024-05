Rodeiro reivindica su esencia

Rodeiro celebró ayer la primera edición de Sabor Labrego, un evento que reivindica el rural y sus sectores productivos. Puestos de miel, quesos, pan, licores, aves, cerveza, conejo o lácteos compartieron espacio bajo la carpa con hermosos ejemplares de vaca Rubia Galega en una cita organizada desde el Concello en la que se aprovechó para premiar a las mejores explotaciones ganaderas.

Público en la carpa. / | // BERNABÉ

A media mañana comenzaba a llegar el público a una cita que incluyó la I Festa do Chuletón, menú que sirvieron bajo reserva ocho establecimientos hosteleros del municipio. El presidente de la Diputación provincial y exalcalde de la localidad durante una década, Luis López, fue el encargado de ofrecer el pregón de una celebración que nace con el objetivo de afianzarse en el calendario comarcal. “Estoy en el único lugar de la provincia en el que os puedo llamar a casi todos por vuestro nombre y también en uno de los pocos sitios en donde no tengo que explicar porque me llaman O Lugués”, manifestó en el arranque de su intervención, para a continuación confesar que llevaba días pensando qué iba a decir en el pregón en su tierra natal. “Gracias, gracias y viva Rodeiro”, apuntó. Reivindicó “la forma de vida” de labradores y ganaderos. “No quiero privilegios, lo único a lo que aspiro es a ser un cambote más”, indicó, al tiempo que agradeció la “generosidad” del grupo de gobierno local por haber pensado en él como pregonero. Luis López manifestó que la forma de vida que ayer se exaltaba sabe a sacrificio, a humildad, a cercanía, a dignidad o a las raíces, “y a mí es el que más me gusta”. Recordó su infancia, ayudando a sus padres con el cuidado del ganado, manejando el tractor o, ya como alcalde, cuando echaba una mano a algún vecino en las labores cotidianas del campo. En un plano más personal dijo que siempre trató de inculcarle a sus hijos, en sus paseos por los caminos del municipio, el amor por el rural.

Degustación de arroz con gallo cruceño. / | // BERNABÉ

El presidente provincial llegó al recinto acompañado del alcalde, José Luis Camiñas, donde lo aguardaban el número dos del gobierno local, Alberte Lamazares, y representantes de la corporación municipal. También acudió el alto cargo de Medio Rural, José Balseiros; el delegado provincial de esta consellería, Antonio Crespo; el alcalde de Agolada, Luis Calvo y los ediles del ejecutivo lalinense Avelino Souto y Marcos Mariño. Tambén estuvo el Delegado Especial del Consorcio de la Zona Franca de Vigo. Secretario General Provincial del PSOE, David Regades.

Luis López durante el pregón. / | // BERNABÉ

Autoridades durante el pregón de López. / Bernabé

Una vaca Rubia Galega. / | // BERNABÉ

Los premios se establecieron en dos categorías: vacuno de leche y de carne. Las consideradas mejores ejemplares de Raza Rubia Galega de carne fueron de las granjas Alejandro Gutiérrez, Manuel Villanueva y Tamara Sobrado. Las de José Cambeiro, Alejandro Gutiérrez y Manuel Villanueva se impusieron por contar en sus explotaciones con las mejores novillas para el jurado

Ya en vacas productoras de leche la organización distribuyó los reconocimientos en dos secciones. Las mejores explotaciones por índice ICO fueron, también de primera a tercera, Jesús Nieto, Casa Cazador y Casa do Rei. Agrícola Ledo, Ganadería Casa Rey y Jesús Nieto se impusieron en la categoría de mejores granjas en producción.

Por la tarde actuó la orquesta Panorama, que repitió pase en la verbena nocturna, después de la actuación del grupo Boyanka Kostova.

Suscríbete para seguir leyendo