A Estrada desgrana estos días la programación diseñada en la antesala del día grande –mañana– de la Festa do Salmón. Desde primera hora de la mañana de ayer la Sala Abanca se convirtió en un jardín de lo más especial, con la inauguración de la exposicións de bonsáis Expo Bae, que por la tarde sumó una demostración de formación de árboles a cargo de Juan María Calvo Roi. La actividad se retoma hoy a las 11.00. Por su parte, la Ruta BTT do Salmón permitió disfrutar ayer sobre la bicicleta de uno de los recorridos más populares de los diseñados por Bikestrada. Tuvo salida en la Praza da Feira, con 40 kilómetros de circuito. Por supuesto, las Tapas de Salmón continúan en la hostelería local. Hoy habrá títeres con Fantoches Baj (12.00) delante de la Sala Abanca, Rafting do Salmón, Festival Folclórico do Salmón (19.00 horas, Teatro Principal) y Salmón Rock (22.00)

Ruta BTT do Salmón y exposición de bonsáis en A Estrada