Vecinos de Loimil denuncian una ola de robos de maquinaria agrícola en la zona

Vecinos de la parroquia estradense de Loimil denuncian estos días varios hurtos en viviendas de la zona. El tipo de objetos que se llevan los ladrones es, principalmente, maquinaria agrícola. Si bien hasta el momento no se ha presentado ninguna denuncia formal ante la Guardia Civil, los habitantes de la zona piden a sus vecinos que estén alerta y guarden debidamente las pertenencias ante la posibilidad de ser víctima de un robo de esta clase.

En lo que va de mes se han contado ya tres hurtos y crece el temor a que la cifra aumente. Aunque los artículos robados no son de gran valor, existe la preocupación de que si no se detienen la ola de robos las pérdidas puedan ser mayores en el futuro. Por ello, los vecinos lanzan un aviso a la comunidad, no solo de esta parroquia sino del rural estradense en general, para que estén alerta y protejan su enseres.