A Galiña Azul admite en sus siete escuelas de la zona a 334 bebés y deja a 32 en espera

El PSOE y el BNG de Lalín solicitan a la Xunta que cubra la totalidad de las plazas demandadas en las dos escuelas infantiles. “Multitud de familias volverán a quedar sin este servicio al no existir oferta suficiente”, denuncia la portavoz socialista, Alba Forno. En los centros privados tampoco hay plazas disponibles, “por lo que la conciliación será imposible para muchos padres y madres”. La “tan pregonada” gratuidad de la matrícula “no sirve para nada cuando tantas familias se quedan fuera cada curso”, subraya. Y acusa al gobierno local de “no hacer nada ante la saturación que año tras año sufren las escuelas de A Galiña Azul”. A su juicio, la batalla demográfica está “perdida” cuando no hay opciones de conciliación. “Si yo fuese alcaldesa no gastaría ni un céntimo en un gran plaza que nadie me ha pedido, mientras haya un solo niño sin plaza en las guarderías”, proclama. Reclama nuevas aulas y, si no, la construcción de una escuela infantil municipal, como llevaba en su programa electoral. También el Bloque ve necesaria “dedicar dinero a crear nuevas plazas públicas”, y cree que la gratuidad da “una clara ventaja” a los centros privados. “Conciliar la vida laboral y familiar tiene que ser el objetivo de la administración, sobre todo cuando los niños no están en edad de escolarización obligatoria”, subraya. Para lograrlo, las guarderías deben tener adaptado su horario a la jornada laboral, más aún las situadas en polígonos industriales. Si bien Lalín aglutina la mayor lista de espera de la zona, entiende que no es solo un problema de plazas, sino también de falta de material pedagógico, mala gestión a la hora de cubrir bajas o la supresión de las dos horas y media dedicadas a la programación.