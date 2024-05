Al taller, para que no me trates así

En ningún momento se van a usar etiquetas. No se empleará la palabra “acoso” , aun cuando lo que se busca es prevenir que este tipo de comportamientos se produzcan entre los más pequeños. Se lo presenta como un taller “para tratarse bien”. La ANPA del colegio Lourdes de A Estrada lo ofrece esta tarde a las familias asociadas, con la intención de que los padres puedan acudir con sus hijos a aprender juntos, de la mano de la psicoterapeuta Jeanette Valiñas, del Centro Gradín. La iniciativa se dirige específicamente a niños de Infantil y de los tres primeros cursos de Primaria, es decir, con edades comprendidas entre los 3 y los 9 años. ¿Por qué tan pequeños? Pues porque se está detectando, en general, que cada vez se anticipan más situaciones tóxicas entre escolares de corta edad, que es preciso atajar cuanto antes.

La idea es que los niños puedan entender que tratarse mal es mucho más que dar golpes, escupir o morder, los comportamientos que ellos tienden a asociar, a edades tan tempranas, con un maltrato entre iguales. Después de comenzar explicando a los pequeños que son personas únicas en el mundo –exactamente igual que sucede con sus compañeros de clase–, se busca mostrarles que, igual que somos diferentes por fuera, también lo somos por dentro. “Pero hay algo en lo que todos nos parecemos, mayores y pequeños. Todos y todas necesitamos que nos traten bien”, explica Valiñas en la presentación que la acompañará esta tarde.

Buscará incidir en que hay muchas situaciones que pueden hacer que un niño se enfade y explote, “pero después de pelear no nos sentimos mejor”, remarca. “A veces sientes mucha rabia y te dan ganas de pegar, morder y empujar, pero si lo haces estarás tratando mal a alguien. O te sientes triste y te dan ganas de esconderte (..) O hacemos algo que no está bien y decimos yo no he sido o acusamos a alguien de habernos hecho algo malo”, expone esta experta para los más pequeños. “Esto es tratar mal a los demás y a ti mismo”, resuelve.

No broma, es burla

En la sesión que ofrecerá Jeanette Valiñas se darán indicaciones para los niños que sienten que alguien les trata mal, para aquellos que necesitan sacar fuera un malestar o para los que necesitan pedir ayuda externa para solucionar un problema. Pero, además, se pondrán los puntos sobre la íes, del modo más didáctico y constructivo posible. “Sabemos que no podemos pegar, ni morder, ni escupir... pero hay otras cosas que tampoco podemos hacer, porque también es tratarse mal”, señala esta psicóloga, que después pasará a desgranarles algunas de esas cosas. “Cuando hacemos una broma y todo el mundo se ríe, pero la niña o el niño a quien se la hacemos no se ríe, no es una broma: es una burla”, ejemplifica. Señala también a la exclusión, dejando a alguien fuera de un grupo o no dejando que juegue con el grupo –”todo el mundo tiene amigos preferidos pero, ¿te imaginas cómo te sentirías si te dejasen solito en el patio?”, apela–; a la conducta de estropear cosas del resto de la clase o a no hacer nada –o peor, reírse– cuando se ve un compañero trata mal a otro. “Debemos ayudar y una manera es decirle a quien trata mal: así no”.

El verdadero peligro de todas estas cosas que se identifican con tratar mal a un compañero en el colegio está en la repetición. Esa sería, inciden, la base del acoso. Se buscará que en este taller todos pueden hablar desde su punto de vista, pequeños y mayores, confrontando situaciones que les preocupan, en la medida en que se detectan que este tipo de comportamientos se están volviendo más frecuentes y repetitivos. ¿A qué se achaca? “Los niños pequeños tienen mucho más acceso que antes a todo lo que es información en las pantallas. Ven hoy en día series en YouTube que ya no son los dibujos animados. Ponen personajes con un aire infantil que, cuando te sientas a ver los vídeos, son personas que están en el instituto y que cuentan historias, tienen conversaciones y viven conflictos de instituto”, apuntan desde Centro Gradín, que recuerdan que “a esta edad hay mucha imitación”, de manera que poco pueden hacer quienes intentan impedir que sus hijos no tengan acceso a estos contenidos. “Pasan muchas horas juntos y es como un movimiento de olas. Es difícil, aun impidiendo el acceso a las pantallas y controlando mucho en qué se distraen, escapar de eso. La única opción es informarse lo más posible y conversar sobre qué está bien y qué está mal. Los niños son niños porque no tienen la brújula que indica lo que está bien y lo que está mal”, remarca Valiñas.

El taller se desarrollará en el centro de Primaria del colegio Lourdes, de 17.30 a 19.00. En él se pondrán en marcha muchas dinámicas para que niños y mayores saquen el máximo provecho a la sesión. Al final, la clave es que la lección quede bien aprendida: “tratarnos bien es la norma más importante el planeta”.