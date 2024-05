Reivindicación “queer” desde Cerdedo

El programa del Orgullo* de Lalín comenzó ayer en el edificio polivalente con la séptima edición del seminario de educación sexual y disidencia dirigido a estudiantes de instituto y educadores. El artista O Rabelo y la escritora Itxi Guerra se encargaron de alzar el telón del evento para relatar sus experiencias como personas “queer” que residen en el concello de Cerdedo. O Rabelo en los últimos años se ha convertido en uno de los creadores trans gallegos más destacados mientras que la madrileña Itxi Guerra se define a sí misma como “la pesada del capacitismo, la siesta, la ternura y la rabia” y afirma que “el sistema capacitista es aquel que discrimina, violenta y asesina a las personas discapacitadas por el hecho de serlo”.

Preguntado por cómo se lleva en un municipio rural el vivir como “queer” O Rabelo dice que “lo vivo muy bien porque en realidad mi familia no era de allí y no había presión de ningún tipo por encajar en unas expectativas de nada”. Añade que “muchas cosas de la transición a nivel de identidad de género las viví con una de mis vecinas que de hecho nació cerca de Lalín. Ella siempre decía que si tú estás bien, eres feliz y esto te ayuda en lo que esa, yo te quiero seas como seas”. O Rabelo también piensa que “en el rural acaba llegando gente que a lo mejor en la ciudad o en otros lugares no tiene tanta cabida y entonces como que hay un montón de gente rarita a distintos niveles que nos acabamos allí juntando”.

El polifacético artista cerdedense desvela que participa con Itxi Guerra en el evento lalinense “para aprovechar para hablar de cosas que muchas veces no se trata y de una realidad que yo hasta que conocí a Itxi no entendí tanto como la cuestión de la discapacidad con la diversidad de identidad de género y sexual. Creo que desde ahí, cuando se juntan perspectivas distintas se suman vivencias y experiencias que molan mucho y a través de la regueifa poder hablar de esto desde un lugar más divertido y donde también podamos confrontar desde el humor y el juego”.

Por su parte, la madrileña de Galapagar Itxi Guerra se ha convertido en una ferviente defensora de la siesta. Al respecto, la escritora explica que “considero la siesta como algo revolucionario porque es ese espacio en el que no estamos ni produciendo ni consumiendo. El capitalismo siempre va como de que hay que estar trabajando todo el rato y que descansar es como algo de vagos. Crear ese espacio de descanso por puro placer me parece como dedicar un ratito del día a parar y no hacer nada, y crear nuevas formas de vivir, de ocupar los espacios y nuestra vida que estén centrados en el placer y en el descanso. Y no tanto en producir o consumir. Si lo hacemos con amigues es destacar que ese espacio lo reservamos para nosotres, para no tener que trabajar y no enfadarnos, y ocupar nuestro día descansando”.

Guerra también subraya que su participación en el Orgullo* de Lalín tiene que ver con que “queríamos hablar de como lo ‘disca’ y lo LGBTI* siempre se ven como compartimentos separados y al final para mí son distintas caras de la misma moneda. Cuando intentamos separarlo acabamos viendo que lo que nos acerca está ahí y que la línea que separa lo ‘disca’ de lo LGBTI* no es tan cierta. Acabamos siendo lo mismo, esa ruptura de la norma y que desde el género se nos exige como una performance que desde los ‘disca’ no somos capaces de cumplir. Las mujeres ‘discas’ no son leídas como mujeres porque ir en silla de ruedas no es moverse de una forma femenina”.

La escritora tiene ya a la venta su nuevo libro titulado “Ruptres y reparación de la máquina”. Una obra donde “está presente la teoría pero es la primera vez como que yo escribo desde mi vivencia y que se ve como algo más personal y está siendo súper chuli”, apostilla.

Por su parte, O Rabelo también sacó su disco y libro de poesía casi al mismo tiempo. Lo define como “traer el techno al ‘tradi’ y creo que hay poca fusión todavía entre ambos estilos. Me parece que hay tanto por explorar para expresarse porque cuando nos dedicamos a buscar qué nos apetece hacer, qué nos divierte y qué nos apetece contar dejamos de replicar las cosas que ya están hechas”, concluye.

Meta-documental y música para la segunda jornada

La segunda jornada del Orgullo* de Lalín tendrá luga mañana con un marcado carácter audiovisual. A las 20.00 horas, en el edificio polivalente del Manuel Rivero, se proyectará el meta-documental titulado “Alex de Munchi contra o cisheteropatriarcado”, de Carmen Granxeiro y Xácia Ceive. La cinta explora lo que significa representar vidas trans, “cuir” y lésbicas en el arte, donde nos encontramos con una trabajadora sexual y una aspirante a directora de cine más allá de las propias creadoras. A partir de las 23.00 horas, en la Praza da Igrexa de Lalín, tendrá lugar la actuación de Señora DJ, una pinchadiscos residente en Vilagarcía de Arousa. La artista posee un estilo único con el que fusiona indie, pop, urbano, disco y techno, con un toque de petardeo fino. En el escenario, su presencia es eléctrica, transmitiendo con energía su pasión y emoción por la música a los espectadores presentes.

