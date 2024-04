Os centros educativos do rural estradense non deixaron pasar a oportunidade de celebrar o Día do Libro. No caso do CEIP Villar Paramá de Vea tiveron unha sesión de bibliopatio, onde os maiores leron aos pequenos. No CEIP de Oca a autora Rosalía Morlán fixo unha pequena visita aos cativos, a quen lles falou sobre a arte de escribri.

Os coles de Oca e Vea celebran o Día do Libro