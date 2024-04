La Xunta aprueba subvenciones para cerca de una treintena de clubs deportivos

La Xunta, a través de su consellería delegada, hizo públicas la relación de ayudas destinadas a clubes deportivos, sociedades anónimas deportivas, secciones deportivas y núcleos de entrenamiento especializado de Galicia para el desarrollo de actividades deportivas. Las aportaciones se articularon mediante el modelo de concurrencia competitiva, el pasado año, convocándose ya las del presente curso.

La relación de entidades y el dinero adjudicado es la siguiente: Arcocelta (500 euros), Kung Tai (1.174), Kung-fu Zen (1.125), Balonmán Rodeiro (929), Club Atletismo Estrada (929), Club Bádminton A Estrada (538), Balonmán Lalín (4.305), Rugby Lalín (1.369), Club Tenis Recreo Cultural (831), Xadrez A Estrada (538), CD Lalín (500), Club Spor Team A Estrada (500), Escudería Lalín Deza (500), Salvamento A Estrada (929), Petanca Bandeira (500), Roteiros de Lalín (500), Vitalqui Kung Fú Lalín (1.223), Ximnasia A Estrada (929), Escola de Atletismo Deza (1.271), Escola de Fútbol Silleda (1.516), Escola de Fútbol Lalín (1.320), Escola de Fútbol A Estrada (1.369), Escola de Xadrez de Lalín (538), Extol-La Gramola (635), Figueroa Estrada Padel (500), Estrada Fútbol Sala Femenino (1.125), Ximnasia A Estrada (929), GTR (635) y club Keltoi (1.054).

Inadmitidas

Por otro lado, en el documento difundido ayer en el Diario Oficial de Galicia se desglosan aquellas solicitudes que fueron denegadas por parte de la administración al o está al corriente en las obligaciones tributarias por incumplimiento de presentación de declaraciones o autoliquidaciones o bien por renuncia expresa del beneficiario. Este es el caso de The Paws by Patas de A Estrada (no figura como reconocido como Núcleo de Entrenamiento Deportivo Especializado). Los demás que no superaron el corte son: Tenis de Mesa Recreo Cultural de A Estrada, Club Deportivo S.P. A Estrada, Club Petanca Lalín, Escudería Estradense-La Estrada, Escudería San Paio, Silleda Motorsport y Vea Club de Fútbol. En el caso de la Sociedade Cabalar da Estrada la inadmisión obedece a que esta entidad tiene su junta directiva sin actualizar.