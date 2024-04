Letrados de Lalín presentan un recurso por el turno de oficio

Los abogados del Partido Judicial de Lalín han procedido a presentar un recurso de alzada contra la resolución del Colegio de la Abogacía de Pontevedra que acordaba dar de alta obligatoriamente a todos los abogados con despacho en este órgano legal en el servicio de guardia de asistencia a detenidos e investigados. Una respuesta a la que se suma el Sindicato Vena Advocatorum Unio, convocante de la huelga general. Las bases que se han empleado para recurrir dicho acuerdo se asientan tanto en la forma como en el fondo.

En el primer caso, destacan que no el colectivo de letrados destaca que no se han respetado los trámites legalmente establecidos para proceder a tomar la decisión que han recurrido, por no haber sido recabados todos los informes precisos antes. Afirman que tampoco se ha dado trámite previo de alegaciones, lo que provoca una vulneración de derechos. Por otra parte, en cuanto a los motivos de fondo, el Partido Judicial de Lalín señala que el acuerdo podría vulnerar normas internacionales, como el Protocolo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que entró en vigor para España en el 2018, pudiendo dicha decisión constituir una violación de los derechos humanos por no eliminar el trabajo forzoso u obligatorio en todas su formas y manifestaciones, así como también vulneraría el derecho de huelga, dado que el alta obligatoria ha sido adoptado en un contexto de huelga.

Asimismo, ponen de manifiesto que el acuerdo adoptado impone a los abogados del Partido Judicial de Lalín seguir financiando la asistencia jurídica gratuita con medios propios. “Desde que se adoptara el acuerdo del alta obligatoria por parte de los letrados se ha instado al Colegio a dar solución al grave problema existente” apuntan, y añaden: “Un mes más después, el colectivo sigue a la espera de una solución, agravándose la situación cada día que pasa”. De hecho, sostienen que “la única respuesta recibida tras más de un mes ha sido que dicha petición ya había sido formulada por el Consello da Avogacía a la Dirección Xeral de Xustiza para su próxima inclusión”.

Otra de las demandas relativas a este acuerdo es la de establecer un servicio 24 horas que pueda resolver las incidencia que surjan durante la prestación de la guardia, a efecto de permitir la conciliación de los letrados, la cual tampoco ha obtenido respuesta.

Finalmente, estudian la posibilidad de convocar próximas fechas a nivel nacional para dar apoyo a los letrados de los Partidos Judiciales de Lalín y A Estrada, que ya cuentan con el respaldo de juzgados como el Nº2 de Cartagena.