Siempre en mi equipo

Han formado un tándem desde que les tocó reflotar juntos a un Partido Popular de A Estrada dividido y en horas bajas. Pasaron, juntos también, los años en los que los populares perdieron el gobierno local y se sentaron en el banquillo de la oposición. Tuvieron que apagar muchos fuegos para reunir de nuevo a esta familia política en torno al proyecto de un PP que les vio abrazarse con júbilo cuando, en 2011, recuperó la Alcaldía estradense con José López Campos como candidato y Juan Constenla Carbón encabezando la lista junto a él. Han gobernado codo con codo durante 13 años y no tienen intención de dejar de pedalear juntos. Lo que era previsible se ha convertido ya en un secreto a voces, que todo el mundo confirma menos los directamente implicados: Constenla se incorporará al equipo de López en la nueva Consellería de Cultura, lo que supondría que deje en un futuro muy cercano su acta como concejal en el Concello de A Estrada.

Después de 17 años trabajando juntos, nadie pone en duda que Juan Constenla es la mano derecha de López. Se sabe y se reconoce, porque el ya exalcalde estradense nunca quiso ocultar que les unen los malos y los buenos tiempos, además de una amistad muy sólida y la evidencia de que son un equipo bien engrasado. Tiene a su favor el nuevo conselleiro no solo el hecho de que le corresponda a él escoger al que será su equipo directo y de confianza, sino la agilidad para conformarlo que brinda el hecho de que el que encabeza sea un departamento nuevo y, por tanto, todavía sin un organigrama propio. La opción de que Constenla Carbón ocupe próximamente el puesto de jefe de gabinete es la más plausible.

El todavía edil de Cultura en A Estrada –hasta coinciden las carteras– no suelta ni prenda al respecto. Ni confirma ni desmiente, si bien quedan pocos que no asuman ya que su marcha en su hecho, conocido antes de que se anunciase que Gonzalo Louzao Dono será el candidato a suceder a López como alcalde. Por tanto, aunque tras la renuncia del que fue alcalde durante los últimos 13 años Juan Constenla haya asumido las responsabilidades como alcalde accidental, nunca llegó a estar realmente en la terna –aunque sí en las quinielas– para elegir al sucesor. Estaba ya claro que el tándem continuaría desde Compostela y para trabajar ya no por A Estrada en particular, sino por Galicia en general.

De hecho, si el también estradense Valentín García Gómez se mantiene –como así apunta todo– como secretario xeral de Política Lingüística, la consellería tendrá un trío de estradenses que han demostrado su capacidad para trabajar en equipo durante todos estos años.

Con bagaje

Constenla Carbón llegaría a la Xunta con un importante bagaje a sus espaldas. Es el secretario del PP estradense y ha tenido responsabilidades en el gobierno local desde 2011, asumiendo carteras como Cultura, Medio Ambiente y Medio Rural, además de ser siempre el segundo espada del actual conselleiro de Cultura. Ejerció como diputado en el Congreso en la anterior legislatura, años que compatibilizó con la política municipal, sin ceder en ningún momento el área de Cultura.

Su marcha supondría restar otro peso pesado al equipo de gobierno, aunque era más que esperado que López lo reclamase a su lado en Santiago. Deja, además, la necesidad de una reorganización en profundidad de las carteras locales, teniendo en cuenta que será necesario ordenar las responsabilidades en Medio Ambiente, Cultura, Medio Rural, Urbanismo y Obras, en atención a las que dejará también Gonzalo Louzao Dono cuando sea nombrado alcalde. Ello supone, además, reasignar los fondos de dos dedicaciones exclusivas, de 40.000 euros anuales cada una.

Todos estos cambios supondrían la incorporación de dos caras nuevas en la corporación municipal. Si el sábado puede celebrarse pleno extraordinario y urgente de elección de nuevo alcalde, se sumaría a las bancadas del PP la número 14 de la lista: Jessica Rodríguez Calviño. Y de confirmarse que Constenla deja su acta, tocaría el turno a la número 15 de la lista: Beatriz Pazos Alonso. En todo caso, la renuncia del actual alcalde accidental tendría que producirse después de la toma de posesión, formalizándose en un pleno posterior y solicitando a la junta electoral una nueva credencial.