El ayuntamiento asumirá la organización de As Dores después de que la hostelería lo descartase este año

El Concello de Lalín asumirá este año la organización de las fiestas patronales. Es la primera ocasión que se recuerda en la que la administración municipal asuma en exclusiva la programación de As Dores [tendrán lugar entre el 20 y 24 de septiembre] algo que se debe al no de la hostelería local a conformar una comisión. Hace una semana el gobierno municipal se reunía con un grupo de hosteleros, quedando en que en un plazo de siete días trasladarían su postura a la Asociación de Empresarios de Deza (AED). Transcurrido este período, el sector adujo que no tenía tiempo material para confeccionar un programa a cinco meses vista, abriendo eso sí la puerta a hacerlo en 2025.

Así lo avanzó ayer el concejal de Festas, José Cuñarro, quien indicó que le tocará al ayuntamiento hacerse cargo de unos festejos que tendrán un presupuesto que rondará entre los 120.000 y los 130.000 euros. Por el momento, el concejal, como coordinador de las fiestas, logró apalabrar la presencia de orquestas como Panorama, París de Noia, Los Satélites o Cinema, además del grupo Top Líder. No será posible que actúen en Lalín otras como América o Combo Dominicano al tener estas fechas ya ocupadas en el calendario.

Cuñarro explicó que todavía quedan cuestiones pendientes de decidir en el seno del grupo de gobierno, aunque sí está previsto, para lograr financiación, el alquiler de las barras del Campo da Feira, espacio habitual de las verbenas de As Dores. En unos festejos en los que no se realizará un petitorio por las casas del municipio, se plantea la edición de un libro de As Dores que se articularía mediante patrocinios empresariales, de una forma semejante. Así, el ayuntamiento elaboraría un pliego para licitar un concurso público de patrocinios en la citada publicación con distintos precios en función de los tamaños o lugar en el que irían impresas las inserciones publicitarias; algo parecido a los patrocinios del Mes do Cocido. “Por ahora son cuestiones que estamos valorando en el gobierno y también mirando si técnicamente son posibles”, apuntó el concejal. También saldría a subasta el espectáculo pirotécnico, con una cuantía fijada por el Concello para un volumen de kilos de pólvora, que luego sería cotejada por un inspector.

Además de las orquestas ya citadas, Cuñarro dijo que se contará con las bandas de música del municipio, así como grupos de gaitas o charangas, también, de la zona.