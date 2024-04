“Me haría ilusión ser la Reina Hispanoamericana España”

La miss de Vila de Cruces Iris Miguélez alcanzó la final del prestigioso concurso de belleza nacional, Miss RNB España, que tuvo lugar el pasado sábado en Salou. Miguélez entró en la pugna por llevarse el cetro que finalmente recayó en la tinerfeña Elizabeth Laker. La dezana ganó la prueba de baño y, según algunos expertos en la materia, el escaso aprovechamiento del tiro de cámara en la final le privó de un mejor resultado en el certamen.

Miguélez (dcha.) en la final de Miss RNB España, en Salou. | // AYUNTAMIENTO DE SALOU / Ángel graña

“Estoy muy contenta con el resultado. Este año la competencia era enorme y llegar al final para mi es todo un logro. El grupo de compañeras, genial”, manifiesta Iris Miguélez sobre su experiencia en tierras catalanas. La modelo de Vila de Cruces no pierde la esperanza de poder conseguir algunas de las bandas que todavía quedan por asignar en el concurso de este fin de semana: “Quedan por dar Reina Hispanoamericana España y Reina Internacional del Café. Después de todo el trabajo confío en poder conseguir alguna de ellas. Pero si te soy sincera, me haría mucha ilusión poder ser la próxima Reina Hispanoamericana España”. Miguélez insiste en sus opciones de poder conseguirlo porque explica que “la delegación cuenta con otras bandas que no se adjudicaron aún”. La joven cruceña, enfermera y modelo de 26 años, ya se hizo con el título de Miss Grand España en el 2020 y participó en la fase internacional en Tailandia al año siguiente.

El jurado del concurso Miss RNB España otorgó el título a Laker, que también compitió con otras candidatas, incluyendo a las representantes de Valencia y La Rioja, que completaron el podio. Las siguientes concursantes también fueron reconocidas en diferentes categorías: Miss RNB Valencia recibió la banda por su talento, Miss RNB León por su habilidad en multimedia, Miss RNB Pontevedra, Iris Miguélez, por Beach Fashion, Miss RNB La Rioja como Top Model, Miss RNB Málaga en la categoría Turismo Alannia y Miss RNB Huelva fue destacada en Turismo Salou.

Certamen hispano

El certamen de Reina Hispanoamericana (hasta el año 2006 denominado Reina Sudamericana), en el que ansía participar la cruceña Iris Miguélez, es un concurso de belleza femenina internacional donde participan todas las delegadas de los países de lengua o ascendencia hispana. Desde su surgimiento en el año 1991 el concurso ha obtenido fama y renombre en América y en parte de Asia y África. La actual Reina Hispanoamericana es Maricielo Gamarra, natural de Perú, coronada como Reina Hispanoamericana 2023 en 2024.