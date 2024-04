Los Bombeiros do Deza se desplazaron ayer, minutos antes de las 9.00 horas, a la AP-53 a su paso por Lalín, tras recibir la alerta por el incendio de un coche en el kilómetro 45 en dirección a Ourense. El vehículo era un Alfa Romeo, y el fuego afectó al compartimento del motor. A la zona se desplazaron también efectivos del GES de Lalín. Una hora más tarde, los bomberos recibieron otra alerta también por fuego en un vehículo, en esta ocasión en una finca particular de la aldea de Forcas, en la parroquia silledense de Laro. El vehículo era un Mercedes y las llamas no afectaron a la vivienda. Hubo un tercer servicio de los Bombeiros do Deza, también en Silleda: se desplazaron a la PO-201, junto al Parque das Pedrosas, para cortar una rama de considerables dimensiones que amenaza con desplomarse sobre el suelo.

Arde un coche en la AP-53 y otro en una finca particular en Laro