Caminante, no hay camino: no se puede descargar

La llegada del bueno tiempo, sumado a la mayor duración de los días y la proximidad al verano hacen que los estradenses se echen puertas afuera con las mallas de deporte y el calzado apropiado para echarse a caminar. Hacia final de la tarde, cuando las temperaturas son más amables, es habitual ver a grupos o parejas, aunque también senderistas solitarios, pasear por la villa y su contorna. Algunos ya se saben el camino al dedillo, pero los nuevos adeptos a esta afición suelen recurrir a los itinerarios diseñados por la administración local y que figuran en su página web.

Concretamente, todas las rutas de senderismo aparecen en el link www.turismo.aestrada.gal/sendeirismo. Es aquí también donde en circunstancias normales deberían poder descargarse, de modo que el usuario puede seguir el mapa mientras camina. No obstante, según apuntan varios vecinos que utilizan el servicio, desde hace un tiempo el hipervínculo de descarga no funciona. De hecho, esto no solo sucede con el apartado “Rutas do Concello”, sino también en las diseñadas para Codeseda y la Ruta do Castro. En cualquiera de los tres, al presionar sobre el enlace para bajarse las directrices, aparece el mensaje: “Parece que a ligazón ata aquí non serve”.

En total son diez recorridos trazados por el casco urbano y la zona deportiva estradense. A lo largo de las sendas pueden encontrarse señalizaciones con códigos QR que, de nuevo, conducen al mensaje anteriormente mencionado. De ellos, ocho están nombrados a partir de los puntos cárdinales –norte, sur, este y oeste– en sus variantes corta y larga. A ellos hay que sumarle la Ruta de las Eléctricas y la de la Zona Deportiva. El Concello ha valorado su nivel de complicación de bajo a moderado. Así, en el caso de la Norte existen dos variantes, la larga y la corta. La primera tiene una duración de 6,88 kilómetros y bajo nivel de dureza, mientras que la larga alcanza los 11,57 kilómetros y requiere cierto incremento de esfuerzo pero se postula como la más sencilla de las sendas largas.

Las Este 1 y 2 son de 4,76 y 9,64 kilómetros respectivamente. Entre sus puntos fuertes, el paso junto a la Torre y el Pazo de Guimarei, permitiendo verlos desde un punto de vista diferente, y la posibilidad de conocer senderos poco habituales, como el tramo final hasta la Estación de Autobuses, en la que es la entrada a la villa del Camiño da Geira e dos Arrieiros.

En el caso de las rutas Sur 1 y 2, la primera consta de un recorrido de 5,92 kilómetros y dificultad baja, mientras que la segunda es de 12,31 y el nivel asciende a moderado. Ya en las Oeste 1 y 2, la primera es de una distancia de 5,44 kilómetros y su variante larga llega a los 7,76 kilómentros, ambas de dificultad baja.

Finalmente, la de la Zona Deportiva es una de las más utilizadas por los vecinos por su corta extensión –tan solo 3,9 kilómetros– y su proximidad al centro de la villa. Se trata, pues, de lo opuesto a la Ruta das Eléctricas, que consta de 13 kilómetros y se aleja bastante más de la urbe, aunque como parte positiva están algunos de los escenarios por los que pasa, como la playa fluvial del río Liñares.

En otro orden, cabe mencionar que además de estos diez itinerarios, el Concello y la centro de salud lanzaron en noviembre de 2022 otros dos tracks bajo el nombre de “Rutas Saludables”. Estas no cuentan con barreras arquitectónicas, y están pensadas para personas con una movilidad reducida que deseen mantenerse activas. Tienen un carácter circular y una distancia de 1,47 kilómetros. La salida y llegada es fija en la plaza de la alameda en la que se encuentra el panel informativo, de manera que el usuario pueda continuar por la Avenida Benito Vigo, enlazar con el tramo peatonal de la calle Serafín Pazo hasta la Praza de Galicia (A Farola) y, desde allí, bajar por la también peatonal Calvo Sotelo. Si desea hacer un recorrido corto, en la primera intersección de esta vía puede girar hacia Justo Martínez, regresando a la alameda por su entrada principal. Una versión un poco más larga supondría bajar hasta la Porta do Sol, accediendo desde aquí a la Praza da Feira, volviendo a subir por Ulla y Calvo Sotelo hasta enlazar con Justo Martínez para retornar a los jardines municipales.

Asimismo, resulta oportuno resaltar que si bien no es posible descargar los itinerarios de senderismo a través de la página del Concello, estos están disponibles en la plataforma Wikiloc, donde puede seguirse un mapa con el sendero en tiempo real con tan solo crear un perfil.

Abandono en el Mercadona

En otra línea, las críticas a la administración local por el abandono de los terrenos contiguos al Mecadona no cesan. La maleza crece y da un aspecto asilvestrado a esta área que los vecinos de la zona suelen utilizar para pasear o disfrutar del sol cuando el tiempo lo permite. En este sentido, lamentan que la falta de cuidado del área limite su uso, así como el potencial de esta para convertirse en un espacio donde socializar y relajarse.

