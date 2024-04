Las sucesivas lluvias obligan al sector agrícola a parar la actividad en el campo

Las sucesivas lluvias del pasado mes de marzo y comienzos del presente abril han mantenido en vilo al sector agrario, que se ha visto obligado a posponer el calendario de cultivos a causa de las malas condiciones de la tierra.

El comienzo de la primavera es de crucial importancia para diferentes actividades relacionadas con el campo. Desde las explotaciones ganaderas, a las apícolas o los lagares de sidra, todos miran al cielo durante esta época, que sienta las bases de la producción del resto del año.

Uno de los cultivos que más ha sufrido las consecuencias de las abundantes precipitaciones es el forraje, que sirve de alimento para el ganado el resto del año. Generalmente, durante el mes de marzo se suele labrar, abonar, plantar y sulfatar los prados, para que en abril pueda realizarse la primera siega. Sin embargo, el estado de la tierra ha hecho imposible seguir con el calendario marcado y se ha perdido prácticamente en su totalidad la primera tanda de hierba para ensilar. Así lo explican Jesús Manteiga y Javier Iglesias de Unións Agrarias. El primero afirma: “El problema es que con los prados encharcados en agua no se puede trabajar, por estropeas el campo, tampoco se puede sulfatar para evitar plagas porque con el agua de la lluvia lo perderías, por eso hemos tenido que atrasarlo todo”. Declaraciones a las que el segundo añade: “La primera corta está prácticamente perdida, hay poca y de baja calidad, ya que los que de lo que se cultivó en marzo, gran parte de la hierba o no ha crecido o se ha estropeado con el agua”.

Esto resulta especialmente perjudicial dado que el primer ensilaje es habitualmente el de mayor calidad. “La primera siega es la más buena y no tenerla se va a notar a la hora de alimentar al ganado” comparte Manteiga.

Sin embargo, no solo el forraje o el cultivo en extensivo sufre, sino también los pequeños huertos para uso particular o el sembrado de exterior. “Para el forraje es negativo pero de momento no hay que preocuparse en exceso , los cultivos de exterior y de huerta son los que están teniendo más problemas” relata Javier Iglesias.

Esta es la época en la que muchos particulares preparan la tierra y plantan las semillas de lo que se recogerá en verano. Hortalizas como patatas, berenjenas, tomates, zanahorias o pimientos son algunas de las más populares para sementar en esta época, aunque con la tierra mojada y la lluvia cayendo incesantemente ha sido imposible para muchos poder poner todo en condiciones para gozar de estos productos en verano.

Con todo, en la cooperativa O Rodo, de Rodeiro, son optimistas. Jesús Montes, presidente de esta agrupación de agricultores y ganaderos comenta: “Si el tiempo cambia ahora, podemos salvarnos. La gente ya está llamando como loca y habrá que hacer el trabajo de un mes en cinco días, pero todavía se puede revertir la situación”.

La floración de los brezos, crucial para la apicultura

El forraje y los huertos no son los únicos que sufren las consecuencias de un inicio de primavera pasado por agua. El sector de la apicultura también tiene la mirada puesta en el cielo con miedo a que las lluvias impidan que la floración siga su curso. Así lo expone David Liñares, apicultor lalinense. “De momento no hay problema, las colmenas están fuertes y no tenemos pérdidas, pero si no cambia impedirá la floración del brezo y entonces sí lo notaremos”. De hecho, las precipitaciones ya han causado que se perdiera anteriormente la del eucalipto, y con esta serían dos etapas de las cuatro –faltarían castaño y zarzas– de las que depende la producción de miel de todo el año. De este modo, desde el sector apícola aguardan que las jornadas soleadas permitan revisar las colmenas, empezar la cría y que las abejas saquen el máximo partido a la floración para asegurarse una buena recolección de miel.

Los manzanos aguantan el chaparrón

El concello de A Estrada es abanderado de la sidra y todo lo que rodea a este tipo de transformación de la manzana. Uno de los puntos fuertes de los lagares locales son las excursiones por los manzanos en flor, que precisamente se dan en esta época. Si bien la lluvia podría poner en peligro esta estampa, el productor Orlando Villamayor, de Sidra Rabiosa, sostiene que los árboles y sus flores están en perfectas condiciones. “Los manzanos son resistentes, tendrá que llover y granizar mucho para que se estropeara la floración o sufriese la cosecha” recalca, añadiendo: “Si continuasen las precipitaciones quizás tendríamos pérdidas, pero en los años que llevo en este sector nunca se ha dado una situación de este estilo y no creo que este año vaya a ser la primera vez”.

Esperar a que el campo recupere firmeza

El cambio en la previsión meteorológica para estos días, con la entrada de un anticiclón que dejará jornadas soleadas hasta la semana que viene, ha levantado las prisas en el sector agrícola, que intentará aprovechar al máximo el sol para trabajar las tierras antes de que el agua vuelva a paralizar la actividad. En la cooperativa O Rodo cuentan con maquinaria y chóferes para estas tareas, por ello son muchos los socios que nada más conocer el pronóstico intentaron agendar citas para sacarle provecho a sus campos. Dado que hay que compensar semanas de retraso –unos quince días, según señala Jesús Montes– las labores que tocan ahora tienen que ver principalmente con la labranza y el abono de los prados. Sin embargo, desde el sector recuerdan que habrá que dar unos días a la tierra para que recupere su firmeza. “Estando como está ahora no se puede trabajar, hay quedarle un tiempo para que se seque, de otro modo todo lo que se haga no servirá de nada” declara Jesús Manteiga, de Unións Agrarias.

