Lalín, Teo y Carballo concentraron casi el 30% de los turismos matriculados en 2023

Aunque los principales expertos del sector dan por bueno que ocho de cada diez turismos que se compran en Galicia son usados, el mercado del vehículo nuevo parece estar repuntando, a diferencia de lo que ocurre a nivel estatal. Y de ello da fe que, en marzo, la cifra de matriculaciones en la tierra de los mil ríos fue de 2.351, un 8,84% más que en el mismo mes de 2023. En cuanto a los municipios con más ventas de coches a estrenar, en el entorno compostelano se alcanzaron las 3.382 unidades el pasado año frente a las 24.808 registradas a nivel autonómico (16,6%). A la cabeza figura, Teo, con 379, seguido de Carballo, 333, y Lalín, donde sumaron 291 (el 29,6 % del total de la comarca entre los tres).

En el otro extremo de la lista de concellos de la zona de influencia de la capital gallega figura Corcubión, donde apenas se registraron siete turismos recién salidos de fábrica. El resto las matriculaciones 2023 quedaron así: en Ames fueron 275; en Arzúa, 33; A Baña inscribió 21; Boiro, 92; Boqueixón, 35; Brión, 66; Cabana, 35; Caldas de Reis, 58; Camariñas, 24; Carnota, 22; Catoira, 12; Cee, 36; Coristanco, 31; Cuntis, 30; Dodro, 17; Dumbría, 16; A Estrada, 130; Fisterra, 22; Frades, 15; A Laracha, 74; Laxe, 25; Malpica d eBergantiños, 15; Mazaricos, 27; Melide, 42; Moraña, 20; Muros, 58; Muxía, 18; Negreira, 46; Noia, 93; Ordes, 65; Oroso, 55; Padrón, 60; O Pino, 35; A Pobra do Caramiñal, 47; Ponteceso, 24; Pontecesures, 17; Portas, 22; Porto do Son, 52; Rianxo, 67; Ribeira, 181; Rois, 25; Santa Comba, 47; Silleda, 59; Tordoia, 27; Trazo, 17; Val do Dubra, 43; Valga, 43; Vedra, 32; Vimianzo, 41; y Zas, con 25 matriculaciones de turismos.

Entre los datos más sobresalientes destaca que estas cifras parecen estar en consonancia con el número de concesionarios que tiene cada término municipal, lo que explicaría que Teo se lleve la palma frente a Ames o Carballo, que casi le doblan en población censada. Y también sobresale las bajas cantidades de furgonetas nuevas que se han comercializado, ya que apenas alcanzan las 10 o más unidades Ames y Carballo, con varios casos en los que no se vendió ni un solo furgón en todo el año (aunque se trata de un sector en el que también funciona la segunda mano).

Faconauto es la patronal que integra las asociaciones de concesionarios oficiales de las marcas de turismos, vehículos industriales y maquinaria agrícola presentes en el mercado español. Representa los intereses de 2.042 concesionarios, y según Félix García, director de comunicación y marketing de la entidad, “este mes de marzo registra el primer negativo del mercado desde diciembre de 2022. Si bien es cierto que la Semana Santa este año cae en marzo, a diferencia del año pasado, que fue en abril, y tenemos dos días menos hábiles. Tendremos que esperar al mes de abril para ver si continuamos con la senda alcista o no. Nos preocupa la caída de más del 27% de las compras de las empresas, dado que estas son indicador de cómo va la economía”, siempre aludiendo al conjunto de España.

Electrificados

Asimismo, asegura que lo que más le preocupa son las ventas de vehículos electrificados, ya que “sumando eléctricos e híbridos enchufables, en marzo la cuota fue del 10,3%. Seguimos muy lejos de conseguir los objetivos de descarbonización tanto en ventas de este tipo de vehículos como en las instalaciones de recarga”. En la misma línea, Raúl Morales, director de comunicación de Faconauto, indicaba que “los datos de matriculación de vehículos del primer trimestre confirman nuestras previsiones. Estamos en un mercado prácticamente estancado, que crece menos del 5% en lo que va de ejercicio, lo cual es, además, preocupante porque estamos comparando con los tres primeros meses del año pasado cuando el mercado de por sí ya se comportó de manera muy floja”.