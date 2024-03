“El asesino número uno a nivel mundial y en Galicia es la hipertensión arterial”

El edificio polivalente de la calle Manuel Rivero de Lalín fue escenario, ayer, de la conferencia titulada “Como vivir 100 anos sen enfermidades do corazón” e impartida por el prestigioso cardiólogo José Ramón González Juanatey.

–¿Se puede vivir un siglo sin padecer problemas cardíacos”

–El título de la conferencia es el mismo del discurso de mi entrada como miembro de número de la Real Academia de Medicina. Y es cierto que se puede vivir 100 años sin padecer del corazón con un estilo de vida saludable, no fumando y haciendo ejercicio de forma regular. Mi recomendación es que hasta que no te marque 10.000 pasos el teléfono móvil no te vayas para la cama. Recientemente, apareció un estudio en el British Mental Journal donde se dice que es tan eficaz el ejercicio físico regular para evitar ansiedad o depresión como el tratamiento con pastillas.

–¿Y la dieta?

–Aquí es importante concentrarse en varios puntos. Hay que reducir el consumo de sal y de azúcar, sobre todo por parte de determinados productos preparados. Yo siempre pongo el ejemplo de mirar el azúcar que llevan los yogures y consumir productos que tengan menos de 5 gramos por 100. Y luego promover el concepto actual de lo que se llama dieta real. Se trata de que cada vez que vayas a comer algo seas consciente de cómo ha sido elaborado esa comida. Uno de los grandes problemas son los alimentos ultraprocesados. Por supuesto, consumir una dieta variada con legumbres, fruta, pescado, carne y tubérculos de forma regular.

–¿Es peligroso el café?

–El consumo del café se asocia al aumento de enfermedades cardiovasculares pero es más bien al contrario. Pero, eso sí, si se toma café solo y sin azúcar se puede tomar ya que recientemente se ha visto que incluso podría prevenir determinadas enfermedades cardíacas.

–Se habla mucho de un tiempo a esta parte de los transplantes de órganos de animales a los humanos. ¿También con el corazón?

–Eso lleva muchos años y se llaman xenotransplantes. En el corazón hace años que hubo mucha investigación sobre la posibilidad de transplantar sobre todo de primates a la especie humana pero se paró por la incertidumbre de poder transmitir algún tipo de material biológico o virus del reservorio animal al reservorio humano. Muchas válvulas del corazón se hacen con válvulas de cerdo pero hay que decir que es material tratado.

–¿Se heredan las patologías del tipo cardiovasular o no?

–Los genes influyen pero salvo algunas enfermedades que son muy genéticamente determinadas como pueden ser algunas enfermedades cardíacas de base muy genética, la mayoría de las enfermedades tienen una parte genética. Si en tu familia hay muchos infartos en edades jóvenes o tu padre o tu madre han tenido un infarto de miocardio en edad joven, piensa que tú puedes tener una predisposición mayor que si no fuera así.

–¿Y qué se hace en ese caso?

–Tienes que cuidar tus factores de riesgo comiendo bien, hacer ejercicio, no fumar y controlar la tensión. Aquí, el asesino número uno tanto en el mundo como en Galicia es la hipertensión arterial. Y con esos controles pues aunque tú tengas una cierta carga, que en este momento hay mucha investigación en la genética de las enfermedades cardiovasculares, y salvo alguna concreta seguramente la influencia es de muchos genes y sabemos que si tú corriges el estilo de vida, la enfermedad si aparece lo hace muy tarde, o incluso podría no aparecer. Los hábitos de vida inadecuados podrían activar esos genes y la enfermedad llegara antes.

Desigualdad en el diagnóstico de las mujeres

–¿Es cierto que las enfermedades cardíacas distinguen entre sexos? ¿Se diagnostican mal entre el público femenino?

–Ese es uno de los retos más importantes de nuestro tiempo. Yo estoy en el comité de dirección de la Sociedad Mundial del Corazón y este año se va a poner el foco a nivel internacional en las desigualdades en la mujer.

–¿En qué va a consistir ese proyecto de ámbito mundial?

–Hay que tener en cuenta que la mujer se diagnostica más tarde de enfermedades del corazón, se trata peor porque los controles son peores y a la mujer también hay que educarla porque a veces tiene la percepción de que están protegidas y hay que hacerles ver que lo están durante un tiempo pero luego no. Yo creo que hay que focalizar este año de manera especial en evitar las desigualdades en función del género en todas las enfermedades, pero especialmente en lo que a las enfermedades cardiovasculares se refiere.

–¿Y por dónde pasa ese diagnóstico adecuado femenino?

–Tiene que serlo con las peculiaridades de la enfermedad cardiovascular en la mujer o con las peculiaridades en el varón. Está claro que el reto número uno es evitar las desigualdades tanto en el diagnóstico como en el tratamiento de este tipo de patologías en la mujer.

–¿No le parece que en la generación de nuestros abuelos o antes no había tantos infartos?

–Ahora sigue siendo raro encontrarte a gente joven infartada. El problema en jóvenes con infarto de miocardio está en el consumo de drogas. Ese es un problema general y muy especial en Galicia. Aquí el problema es la relación tan directa entre el consumo de cocaína y el riesgo de infarto de miocardio y de ictus. Es más, en personas jóvenes con un infarto o en ictus hay que investigar activamente si ese infarto o ese ictus no coincidieron con el consumo de drogas como la cocaína. Bien es cierto que hay otros determinantes pero es mucho más raro.

