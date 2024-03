Cachafeiro vuelve a doblar el pulso a Pichel

La corporación municipal de Forcarei celebró ayer un pleno extraordinario para aprobar las cuentas de 2022, que según marca el calendario administrativo, ya deberían estar remitidas al Consello de Contas el 31 de octubre del pasado año. Además de esta cuestión, se incorporaba a la orden del día la votación para estimar o no las alegaciones presentadas a este balance durante el período de exposición pública, un total de tres, de las cuales dos procedían de la portavoz popular, Belén Cachafeiro, y otra de un vecino que pedía el anonimato.

Al inicio de la sesión, la alcaldesa, Verónica Pichel, establecía que en caso de estimar las alegaciones quedaría rechazado el balance, por lo que ya no se sometería a votación. Por ello, cuando efectivamente se aprobó con seis votos a favor –cinco del PP y uno del concejal no adscrito, Rafael Fiestras– se dio por concluida la convocatoria.

Esto significa que el Concello de Forcarei no consiguió sumar el apoyo para aprobar las cuentas de 2022 pese a presentarlo ya fuera de plazo, aunque podrá remitirlas de igual forma al Consello, para lo que según afirmaba la Alcaldía, ya se está trabajando.

El motivo que esgrimieron desde la oposición para aceptar dichas alegaciones se basó en la comisión informativa en la que se emitió el balance. Concretamente, en el incumplimiento del principio de proporcionalidad para este órgano de gobierno al no convocar al concejal no adscrito, Rafael Fiestras. Ante esto, Verónica Pichel respondía que la composición vigente es la de junio de 2023, después de que la corporación votase en contra durante un pleno para modificarla.

Si bien la tensión no llegó a los límites de la última sesión plenaria, en la que dos concejales del PP fueron expulsados y el encuentro continuó a puerta cerrada en el despacho del Pichel, sí hubo puntos de fricción entre la oposición y el equipo de gobierno. Los protagonizaron Belén Cachafeiro y la alcaldesa, cuando esta última llamaba al orden a la primera por considerar que no se ceñía al punto del día al mencionar que Forcarei ya había perdido el derecho a optar a numerosas subvenciones de la Xunta para este ejercicio no por no cumplir con el plazo para presentar las cuentas.

Cierra el ejercicio con dos millones de remanente

Mientras la oposición apunta a una economía municipal cuesta abajo y sin frenos, el balance presentado por la Alcaldía muestra una radiografía distinta. Para ser más exactos, Forcarei cerró 2022 con un remanente líquido de 2.279.389,71 euros, unos ingresos definitivos de 5.097.609,61 euros y unos gastos definitivos de 4.559.347,68 euros. Asimismo, desde el equipo de gobierno afirmaban que “estos excelentes resultados también se obtuvieron en 2023, que el se cerrará contablemente con cifras similares”. Por otra parte, si bien el informe de intervención menciona que este balance no se presentó en plazo, sí reconoce su validez como un reflejo fiel de la situación económica del Concello.