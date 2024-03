Una veintena de universidades y escuelas estarán presentes en la feria de orientación de Lalín

El auditorio municipal de Lalín acogerá el próximo 3 de abril la primera Feira de Orientación Universitaria e Formación Profesional, un foro en el que los estudiantes que encaran su formación superior podrán conocer con detalle no solo la oferta formativa clásica sino las características de las salidas profesionales que puedan adaptarse a su perfil. Está pensada para alumnos de 2º de Bachillerato y 4º de la ESO, con la participación de varios institutos de la zona, aunque sin restringir el acceso a estudiantes interesados.

La cita fue presentada ayer por la concejala de Educación de Lalín, Begoña Blanco; acompañada del coordinador de desarrollo corporativo de la Universidad Intercontinental de la Empresa, Andrés Armada; de la delegada del rector de la USC para Asuntos de Ensino Medio y coordinadora del programa A ponte entre o ensino medio e a USC, Maite Flores; y por la orientadora del IES Laxeiro de Lalín Ana María Gulías Troitiño. La representante del grupo de gobierno explicó que la idea de celebrar este foro surgió durante una presentación de la Feira do Cocido en el Centro Superior de Hostelería de Galicia (CSHG) y a partir de ahí comenzó a pulsar la opinión de los centros educativos de la comarca y su área de influencia, obteniendo una respuesta favorable. Esta primera cita se llevará a cabo entre las 9.30 y las 14.30, ya con un circuito de puestos diseñado por el que los asistentes podrán conocer las propuestas de una veintena de entidades públicas y privadas.

Solo la USC desplazará hasta Lalín ocho puestos informativos sobre su oferta o programas temáticos, pero además estarán presentes las siguientes entidades del ámbito educativo y formativo: Centro Superior de Hostelería de Galicia, Universidad Intercontinental de la Empresa, Universidad Europea de Madrid, Escuela de Pilotos de Aviación, Universidad de Navarra, Universidade de Vigo, Universidad de Nebrija, Escola Superior Marcelo Macías, Universidade da Coruña, Fuerzas Armadas, Formación Profesional da Xunta de Galicia, Escola de Canteiros de Poio, Escola de Relacións Laborais de A Coruña, IES Laxeiro, Universidad CEU San Pablo, UNED de Pontevedra, Centro de Formación Profesional Efa Piñeiral de Arzúa, Centro de Estudios Superiores Universitarios de Galicia (Cesuga) y el proyecto metodológico Lego Serious Play.

Andrés Armada, representante de la universidad privada promovida por Abanca, indicó que el alumnado podrá conocer de primera mano la oferta formativa en una feria temática al alcance de otras de nivel que se organizan en Galicia y añadió que esta universidad imparte unas titulaciones bastante específicas. “Podrán escoger lo que más encaje con sus intereses de cara al futuro”, apuntó.

El futuro

Flores, por su parte, incidió en la importancia de que a la parte expositiva se añadan experiencias de investigadores de la USC, campus que también asesorará a los presentes sobre temáticas relacionadas con el agro, la ganadería o la industria forestal. Y puso el acento en la relevancia de que los jóvenes “que son nuestro futuro” puedan disponer del asesoramiento adecuado, de ahí que estas ferias tengan una importancia crucial para los estudiantes.

Participación de siete institutos

Begoña Blanco destacó que estas jornadas deberían tener continuidad en el tiempo y por eso no se descarta que este mismo año se vuelvan a celebrar pues, explicó, abril quizá no sea la fecha más idónea para su organización por coincidir con la recta final de los estudios del alumnado tipo al que van dirigidas. En este sentido avanzó que octubre sería una fecha adecuada, sin descartar una feria de dos días o quizá articular una jornada de tarde para visitas de alumnos y padres. En esta está confirmada la participación de siete institutos de las comarcas y de territorios limítrofes, que desplazarán cada uno en torno a 80 ó 90 alumnos. Serán los dos institutos de Lalín y el centro lalinense Scientia, los IES de Monterroso y de Melide y los institutos dezanos Marco do Camballón (Vila de Cruces) y Pintor Colmeiro (Silleda). Dos centros causaron baja a última hora por cuestiones ajenas a la organización.