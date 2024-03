“En mi tiempo libre, disfruto de la cocina de otra forma. Soy más de platos de cuchara”

Es seguro decir que todos los estradenses conocen el restaurante Argentinos Burguer. Fue el primer negocio que introdujo en la villa las conocidas hamburguesas hace más de 40 años y sus platos se han ganado un lugar especial en los vecinos y vecinas de este municipio. Ahora, tras proclamarse ganador de concurso Best Burger Spain con su Old School 1980 su fama recorre todo el territorio nacional. Pero, ¿quién está detrás de la mejor hamburguesa de España? Su nombre es Mónica Couceiro Gañete (46) y es la jefa de cocina de este establecimiento desde hace casi dos décadas.

–¿Cuánto tiempo lleva trabajando en la cocina de Argentinos?

–Pues esta Semana Santa cumplo 23 años, pero los primeros años estuve trabajando de camarera, y en un momento dado, por circunstancias, acabé pasándome a la cocina. Así que entre fogones llevaré unos 18 años.

–¿Qué diría que es lo mejor y lo peor de trabajar en cocina?

–Lo mejor es la satisfacción de saber que el cliente está satisfecho y disfruta de la comida que hacemos. También el trabajo en equipo, porque estar en cocina supone mucha responsabilidad, pero entre todos conseguimos sacar adelante cada servicio y de forma satisfactoria. Esas son sin duda las dos cosas que destacaría si tengo que resaltar la parte positiva. Por otra parte, en cuanto a la negativa, para mí es la falta de interacción directa con el cliente. Yo me considero una persona muy sociable y de hecho, siempre ha gustado tratar con la gente, por eso de mi etapa de camarera echo especialmente de menos el estar en sala y crear ese vínculo directo con los comensales. Al fin y al cabo te permite tener vida social mientras trabajas. A mayores, volviendo un poco a lo que mencionaba antes de la responsabilidad que se debe asumir, diría que otra desventaja es el estrés que puede generar. Como jefa de cocina, mi trabajo no consiste solo en preparar prácticamente la totalidad de los platos de un servicio de comidas, sino que también me encargo de la coordinación del equipo para que todo salga a tiempo, también de los pedidos en barra o el delivery, que todo viene con hora y tiene que estar también en el tiempo programado....etc.

–Dicen que en casa del herrero, cuchillo de palo. ¿Usted disfruta de la cocina en su tiempo libre, o le basta con las horas que le dedica durante la jornada laboral?

–La verdad es que ese es un refrán muy certero. A mí me encanta cocinar, pero lo que yo preparo en casa no tiene absolutamente nada que ver con la que hago en Argentinos. Entonces, digamos que la disfruto de otra forma. En casa cocino con calma, a mi ritmo, sin la presión de llegar a tiempo. Además, personalmente yo soy más de platos de cuchara, comida de estilo casero y más tradicional, ya que tengo un niño pequeño y procuro que la comida sea lo más equilibrada posible. Una cosa es cierta, cuando nos apetece algo de otro estilo, siempre comemos fuera, porque intento evitar cocinar la clase de comida que me pasa todos los días por las manos en el trabajo. Para mí esa es la única forma de desconexión con el ámbito laboral (risas).

–Finalmente, ¿cómo se siente al saber que usted prepara la mejor hamburguesa de España?

–Estoy muy feliz, agradecida.... en una nube. Este es el tercer año que nos presentamos, aunque si soy sincera, siempre me mostré reacia a participar en este concurso porque lo veía como algo inútil. Entiéndase, era consciente de que la iniciativa generaba un repunte económico importante en un mes bajo como es el de febrero, ya que a la gente le resulta atractiva la idea de probar las distintas hamburguesas que se presenta, y atrae a mucha clientela. Pero en mi cabeza no contemplaba ni por un segundo llegar al podio de Galicia, mucho menos de España. Era algo que me parecía sencillamente imposible. No porque no confíe en nuestro producto, que sé que es muy bueno, sino porque el volumen de gente que manejan los restaurantes en grandes ciudades frente al de un pueble de interior como el nuestro, me parecía un desequilibrio insuperable. Pero esta vez algo cambió, desde el principio esta hamburguesa tuvo un tirón impresionante.

–¿Qué hace a la Old School tan especial?

–Es estéticamente apetecible, y la combinación de la carne, el queso, el relish, y la potencia de la baconesa con fren el frescor de la lechuga iceberg, genera una fusión de sabores increíble. No puedo describirla, hay que probarla (risas), pero es desde luego nuestra favorita y la favorita de los clientes que la probaron.

Tenemos muchísimo trabajo y lista de espera

–¿Ha cambiado algo desde que ganaron el concurso? ¿Cómo es volver a la realidad después de la victoria?

–No lo voy a negar, está siendo una auténtica locura, hasta al punto de que nos empezamos a sentir un poco desbordados. Tenemos muchísimo trabajo, una lista de espera interminable y prácticamente no descansamos. Llegamos todavía con la euforia de haber ganado pero creo que no éramos conscientes de hasta que punto repercutiría en el volumen de trabajo. Entre la producción y la atención al publico estamos a tope. La verad es que ya nos avisaron, pero la realidad supera con creces nuestras expectativas.

–¿Diría que la situación los ha sobrepasado?

–No diría tanto. Estamos trabajando al 120% pero confío plenamente en nuestro equipo y sé que podemos capear cualquier situación. Al fin y al cabo, tuvimos a los mejores maestros, que son Sindo y Marta, los que abrieron Argentinos hace más de 40 años. No sé cuánto tiempo durará este tirón pero estamos ahí y hay que darlo todo. La pelota está en nuestro campo y no nos queda más que defenderlo. Sé que lo haremos bien, no solo por nosotros sino por todos los que nos apoyaron.