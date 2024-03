¿Mi casa es la tuya?

La actividad turística puede mirarse en muchos espejos y no todos ofrecerían el mismo reflejo. Lo que para unos es oportunidad y beneficio económico, para otros puede ser una invasión en toda regla del espacio en el que viven e, incluso, ocasionar un sentimiento de pérdida de identidad. Con esta reflexión se atreve Go Home, una comedia negra que ha escogido el Teatro Principal de A Estrada para su estreno. Será el próximo jueves 21 de marzo, a las 20.30 horas.

El edil estradense de Cultura, Juan Constenla, arropó en la mañana de ayer en la presentación a parte del elenco de esta obra de teatro, protagonizada por David Amor –produce también el espectáculo– y Josito Porto, bajo la dirección del prestigioso Tito Asorey y con Melania Cruz en el papel de ayudante de dirección.

Constenla aplaudió la trayectoria de todos ellos y remarcó la condición de David Amor como nuevo vecino de A Estrada, un aspecto que comparte Josito Porto, quien durante la infancia fue vecino de Santo Tomé de Ancorados, donde su madre ejercía como maestra. Subrayó que, aunque Amor es muy conocido por sus intervenciones televisivas, el teatro ocupa gran parte de su tiempo. No quiso olvidarse de su participación en las aclamadas –y abarrotadas– obras de la compañía estradense Tirinautas.

“Hoy es un día muy especial”, comenzó diciendo, por su parte, David Amor, que continuó subrayando que el hecho de que A Estrada sea el municipio escogido para estrenar Go Home “no es casual”. Se mostró convencido de que ser vecino de un lugar implica hacer vida en él y, seguidamente, pasó a aplaudir públicamente la programación cultural que tiene el municipio estradense. “¿Por qué hay que estrenar en Santiago o en Vigo?”, se preguntó, aludiendo a la habitual tendencia centrista de las primeras funciones. Tras explicar que se escogió A Estrada para, de algún modo, premiar y reconocer “un trabajo bien hecho”, comentó que Go Home responde a un empecinamiento personal suyo para el que, apuntó, consiguió rodearse del mejor equipo posible.

Tito Asorey, con nueve nominaciones a los Premios María Casares, apuntó que es “un gusto” ensayar en un teatro tan bien dotado como el de A Estrada, donde esta obra subirá el telón en pocas semanas. Señaló que la idea de esta obra comenzó a fraguarse antes de la pandemia, pretendiendo abordar cómo el turismo beneficia a muchas zonas pero también tiene otra cara menos amable: la de la destrucción de una forma de vida y de algunos lugares. Explicó que, a partir del texto de José Prieto se trabajó en “una comedia oscura y crítica” que invita a la reflexión. Sin embargo, con la pandemia la situación mudó por momentos, con el turismo paralizado en un primer momento para luego resurgir de manera arrolladora. Todo esta situación generó el caldo de cultivo para estrenar ahora la obra.

“En la primera lectura quedé muy sorprendido porque es un texto macanudo”, dijo Josito Porto. “Está siendo una experiencia fantástica”, confesó. Por su parte, Melania Cruz animó al público a no perderes Go Home. “Van a ver algo que no es convencional, con dos grande actores que lo pasaron muy bien y muy mal, también”, añadió.

Las entradas están ya disponibles para venta anticipada y salen con un precio especial de siete euros. Pueden adquirirse a través del departamento municipal de Cultura –en las oficinas del Concello– o bien a través de ataquilla.com.