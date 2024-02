De cómo soplar 104 velas

La tradición de colocar sobre la tarta de aniversario tantas velas como años lleve el cumpleañero en el mundo se ha sustituido, en la mayor parte de los casos, por uno o dos números que desvelan con un solo golpe visual la edad que se estrena, facilitando también que se cumpla el deseo que uno piensa justo antes de soplar. Lo que no es habitual es que sobre el pastel haya tres cifras. La estradense Nidia Vilas Santos, natural de Orazo y residente de en Agar, lleva ya cinco tartas de cumpleaños de esas que se guardan en el álbum de fotos como, literalmente, históricas.

Nidia Vilas Santos, ayer, ante su tarta y rodeada de sus nietos. | // BERNABÉ/LUCÍA ABELEDO / Ana cela

Nidia celebró ayer sus 104 años de vida con todos los suyos. Medio centenar de familiares se dieron cita en el Restaurante Río Liñares para felicitar a la que, por otra parte, es la abuela de A Estrada, al ser la vecina del municipio más longeva. Esta estradense sopló con energía las tres velas que coronaban su pastel. No desveló si pidió algún deseo, pero viéndola así de bien y rodeada de los suyos, es fácil pensar que lo tiene todo para sentirse plenamente feliz. Y es que Nidia, a pesar de tener más de un siglo a sus espaldas, tiene la suerte de no echar a ningún hijo, nieto o bisnieto en falta en su mesa. Por si esa no fuese suficiente felicidad, tiene también el cariño que todos le demuestran, incluso la más pequeña de esta gran familia, Olivia, de solo cinco meses y que ayer no paraba de acariciarle el rostro mientras miraba a su bisabuela fijamente a los ojos.

La celebración de este especial cumpleaños deparó sorpresas. A la mesa se sentaron 50 personas para festejar los 104 años de Nidia, una ocasión que no quisieron perderse el alcalde de A Estrada, José López Campos, y el edil Juan Constenla, que pasaron por Liñares para saludar personalmente a la homenajeada. La fiesta continuó con mucha alegría, tanta que los presentes no tardaron en arrancarse con la música, en este caso con la alegría que un grupo de mariachis llevaron a Nidia Vilas Santos en su muy feliz cumpleaños.