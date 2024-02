El gobierno descarta reformar el pabellón y priorizará el área deportiva anexa al Arena

El gobierno lalinense desestimó en el pleno de ayer una iniciativa del BNG relativa a la adecuación integral del pabellón municipal y las pistas de tenis, actuaciones que descarta de manera inminente para centrarse en la puesta en marcha del área deportiva anexa al multiusos. Así replicó el alcalde, José Crespo, a la propuesta del edil nacionalista Francisco Vilariño, quien, como luego haría la portavoz del PSOE, Alba Forno, se interesó por el contencioso interpuesto por los afectados de las obras de la Avenida Xosé Cuiña, dueños también de terrenos en el ámbito en el que el Concello pretende crear el complejo deportivo que incluye en su primera fase una pista de atletismo.

Vilariño recordó que el pabellón es utilizado por varios clubs y centros educativos y tildó de “lamentable” su estado. Si este edil fue crítico con el estado de este recinto, el concejal del PSOE Mario López lanzó un órdago a la gestión municipal en deportes y calificó a Avelino Souto, como “el peor concejal de Deportes de la historia de Lalín”. Instantes después Crespo le pidió que moderase su apreciación y respaldó el discurso de Souto, quien citó numerosas inversiones en infraestructuras en los últimos años. Unos minutos antes López había exigido a Souto su dimisión. El gobierno, en su defensa de las críticas sobre la gestión y el mantenimiento del Arena, recordó que en semanas acogerá un partido internacional de balonmano. “En la provincia solo había cuatro instalaciones y la federación eligió Lalín, así que tan mal no estará”, apostilló Crespo.

Sin dejar esta moción del BNG, Vilariño dijo que con un solo trabajador es imposible una correcta atención a los usuarios del pabellón e indicó que el desinterés que el gobierno local muestra hacia esta infraestructura se evidenció cuando presentó un proyecto para captar fondos europeos y se quedó fuera por no lograr la puntuación requerida. Ahí fue cuando el alcalde admitió que el estado del pabellón es mejorable y que su adecuación se acometerá “cuando se pueda, pues nuestra prioridad ahora son las pistas de atletismo”, confesó. Y volvió a afear a López por calificar de “desastrosas” las instalaciones deportivas.

El pleno arrancó con el informe del Período Medio de Pago a Proveedores (PMPP) del pasado ejercicio, situándose según el secretario municipal en 20,39 días en el caso del ayuntamiento y en 11,50 en el patronato.

El PP, a través de su concejal Pablo Areán, reiteró como había hecho en 2021, su demanda al Gobierno central de mantenimiento de las paradas y rutas de autobús en el municipio. Explicó que la Ley de Movilidad Sostenible que ultima el ejecutivo podría dejar a este municipio y a otra veintena de Galicia, entre ellos Silleda y Forcarei, sin pardas de autocar, con el consiguiente perjuicio para los ciudadanos. Anxo Álvarez (PSOE) cuestionó el discurso hiperbólico y catastrofista de Areán, a quien pidió que concretase qué paradas o rutas podrían desaparecer, al tiempo que aseguró que este proyecto está siendo debatido con las comunidades autónomas. Tras la intervención de Crespo trascendió que a día de hoy hay un bus los domingos de conexión con Madrid (fueron dos años atrás) que, según Álvarez en ocasiones no tienen usuarios, explicación que no convenció al mandatario, que se mostró contrario a asumir recortes de servicios públicos como este. Y desautorizó la propuesta del socialista, consistente en que los concellos asuman una parte del coste del servicio.

Bronca de Vilariño y Blanco

El momento de tensión del pleno lo protagonizaron la concejala de Cultura, Begoña Blanco, y Francisco Vilariño. La tensión se había creado días atrás cuando la edil ridiculizó en redes sociales el resultado del BNG en las autonómicas –ayer Crespo felicitó de nuevo a Ariadna Fernández por su elección como diputada autonómica– y Vilariño aprovechó una interrupción de la responsable de Cultura para lanzarle un improperio. Minutos después espetó: “si me deja hablar la concejala anti educación y anti cultura lo agradecería”. “Adelante, la palabra la tienes tú, intervino Crespo, ante lo que Vilariño replicó: “no me gusta hablar cuando alguien rebuzna”. Blanco pidió respeto y aseguró que había sufrido insultos en los últimos días, también en el pleno, que atribuyó al BNG, y añadió: “quien tenga la piel muy fina en política no puede estar en esta mesa, tiene que marchar”.

“Que la persona con la falta de educación más absoluta aún se haga la víctima... La mitad de las cosas que dices no las comentó el BNG, así que cuidado. Creo que eres una persona con serios problemas, no sé de qué tipo, pero el problema no es que seas la peor concejala de esta corporación; es que vives en una realidad virtual y tienes una prepotencia enfermiza”. Crespo zanjó este asunto indicando que no toleraría insultos entre concejales de la corporación y afeó a Vilariño por refiriese a los “rebuznos” de Blanco.

Forno solicita sin éxito bibliotecas en las parroquias

Los socialistas propusieron medidas de fomento de la lectura y la creación de pequeñas bibliotecas en los centros sociales del rural. La moción contó con el respaldo de los demás partidos de la oposición, pero fue tumbada por el gobierno, alegando que el traslado de fondos bibliográficos al rural no era operativo pues ya contaban con una experiencia previa que no fructificó. Begoña Blanco defendió los recursos y servicios que presta la biblioteca municipal, donde, indicó, se realizan actividades de fomento de la lectura y también se llevan los libros a las parroquias con iniciativas como “a maleta viaxeira”. Avanzó que se está trabajando para activar una sala nocturna de estudio en este inmueble cultural, que ya tiene un horario de 9.00 a 21.00 horas. “La actividad cultural de Lalín, a nuestra manera, a la manera del PP, dio un salto cualitativo. Nunca tanto teatro o actividades de calle hubo”, declaró el mandatario. No obstante, para Forno, la programación cultural es inexistente y afeó a Blanco que no reeditase la feria del libro. Por último, recordó al PP que estaba votando en contra de una iniciativa semejante a la presentada por este partido cuando estaba en la oposición durante el cuatripartito. “A Esta concejala no se le conoce una sola iniciativa y por ejemplo el club de jóvenes lectores ya no funciona. La gestión cultural no hay por donde cogerla, muchas promesas electorales, pero ninguna en marcha”, sentenció la socialista.

Becas para ir al extranjero a iniciativa de CxL

Por unanimidad salió adelante la propuesta de Compromiso por Lalín (CxL) para poner en marcha un programa de becas para que las familias con menos capacidad económica puedan mandar a aprender idiomas a sus hijos al extranjero en verano. La edil Iria Fernández defendió una moción que fue secundada por BNG y PSOE, pero también por el grupo de gobierno. Begoña Blanco valoró esta propuesta y aprovechó para recordar que la administración autonómica cuenta con un programa de la misma filosofía. Ariadna Fernández pidió al gobierno más políticas para la juventud, tanto en materia educativa como sanitaria o de acceso a la vivienda. “Si no hay dinero, pues orquestas”, remachó.

Recursos a la relación de puestos de trabajo

El gobierno hizo valer su mayoría para sacar adelante la aprobación definitiva de la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) y el presupuesto para este año. El equipo de Crespo tuvo que escuchar críticas de las demás fuerzas relativas a su “incapacidad” para sacar adelante el documento económico a tiempo a pesar de gozar de una sobrada mayoría. En lo que atañe a la RPT, los tres partidos de la oposición recriminaron al gobierno escasa transparencia o alertaron de que los informes de Secretaría mostraban numerosas objeciones que lejos de ser resueltas, se pasaron por alto. Vilariño aseguró que había al menos cuatro “reclamaciones judiciales pendientes de sentencia” y que un fallo contrario al ayuntamiento podría tumbar el documento que se iba a aprobar poco después. Como la edil de Compromiso Teresa Varela y la socialista Alba Forno cuestionaron una plaza aprobada tiempo atrás para media jornada laboral que ahora apareciese a jornada completa. Forno incluso habló de vulneración del principio de igualdad de oportunidades a la hora de acceder a un puesto en esta administración, mientras que Teresa Varela citó los tres recursos contra el proceso de estabilización. El portavoz del grupo de gobierno restó importancia al contenido de algunos recursos pues, dijo, ni proceden de un vecino del municipio, un afectado o fueron registrados por una organización sindical sino que se trasladaron a título individual. Sobre la demora en la aprobación del presupuesto volvió a referirse a los 7 millones que adeuda el Estado de planes comunitarios, circunstancia que condicionó la elaboración del documento económico.