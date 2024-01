Javier Campos aprovechó, ayer, el día de descanso del Dakar 2024 para tomarse un respiro, tratar su dolor de espalda, reponer fuerzas y prepararse para la séptima etapa que hoy unirá las localidades saudíes de Riyadh y Al Duwadimi. Según la organización, “a pesar del copioso menú de los primeros días, que probablemente habrá dispersado mucho a los corredores en la clasificación general, la segunda semana ofrece verdaderas oportunidades para volver a meterse en la pelea. Pero esta etapa tan variada no tendrá nada de una suave recuperación. Al principio de la ruta hay muchos cambios de dirección, por lo que será difícil orientarse a través de los cañones. Y para finalizar, los largos tramos de dunas ayudarán a marcar la diferencia a los corredores más experimentados”.

–¿Cómo está esa espalda?

–Hoy (por ayer) está un poco mejor. Esperemos que mañana (por hoy), con una etapa bastante dura, de mucha piedra, responda. Yo me veo bien, la verdad. Son problemas puntuales y en la moto se resiente por razones obvias. Tengo que andar con cuidado, desde luego. Me estuvo atendiendo el fisio y confío en encontrarme mejor para volver a subirme a la moto.

–¿Qué se hace en una jornada de descanso de una prueba tan exigente como el Dakar?

–Descansamos un poquito más, aunque no se trata de dormir, que conste. Lo que se hace es revisar la moto entera por parte de los mecánicos para que todo esté bien. También cambiamos de ropa y aprovechamos para lavarla porque como te puedes imaginar nos ensuciamos mucho. Además, llamé a la familia y todo eso. Hablé con mis hermanos y con mi madre. Tanto ellos como los del grupo de WhastApp me están dando muchos ánimos, por lo que les estoy a todos eternamente agradecidos.

–¿Está siendo todo como lo esperaba antes de empezar?

–Yo me esperaba que esto fuera duro, pero esta prueba se supera y este año más. Según dicen por aquí, está siendo más dura que otros años, que ya es decir. Las últimas dos etapas fueron tremendas, la verdad. Es difícil de explicar porque esto hay que vivirlo. Es un sufrimiento con gusto. Son muchos días sobre la moto y eso es muy duro, pero terminas disfrutando de una cita única en el mundo.

–¿Se ve con posibilidades de terminar el Dakar, a pesar de sus molestias recurrentes de espalda?

–Mientras el cuerpo me aguante yo tiraré para adelante, eso seguro. Si no tengo ningún problema físico, estoy convencido de que tengo opciones para poder completarlo porque yo me veo con fuerzas para seguir. De noche te recuperas y al día siguiente vuelves a repetir, y así es todo en esta prueba.

–¿Ya pasó la peor después de la primera semana de carrera?

–Lo peor está todavía por venir, de eso no me cabe ninguna duda. La etapa de mañana (por hoy) será dura y la penúltima también me dijeron que será muy complicada. Te abruma ver por donde andas, cuantos kilómetros haces cada jornada y demás. Hay que tener en cuenta de que aquí son unos 800 kilómetros todos los días los que te metes entre pecho y espalda. No hay nada parecido al Dakar.

–¿Hay camaradería entre los participantes del Dakar?

–Siempre que es necesario nos ayudamos y eso es algo muy bonito. Te puedo decir que yo, antes de ayer, a uno que se quedó a 10 kilómetros de meta sin gasolina se la di y pudo acabar. Entre los que no vamos a competir por ganar nada si tienes que perder algunos minutos, lo haces sin problema ninguno.

–¿Qué nos puede desvelar de la séptima etapa de este domingo?

–Por lo que sabemos, habrá un enlace de 470 kilómetros y, después, otros 460 de cronometrada. Parece ser que será todo de piedra. Yo en la arena no me siento mal y en la piedra tampoco, pero depende de como vaya siendo la cosa para poder acabar. Con los kilómetros el Dakar te va machacando el cuerpo porque es una prueba muy física. Esperemos que todo vaya bien.