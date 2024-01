No es la primera vez y tampoco será la última que el alcalde de Lalín, José Crespo, se refiera a la Feira do Cocido como la “gallina de los huevos de oro” que como tal hay que cuidar con esmero para que esta “herramienta económica” para el municipio y su comarca mantenga su estatus. Ayer, con motivo de la presentación del XXVI Mes do Cocido, el mandatario reiteró esta afirmación, instando al sector a velar por la calidad del producto y la atención a los clientes con el fin de que el binomio que forman Lalín y Cocido perdure.

Para dar forma a estos propósitos hace años que el gobierno local implantó una especie de precepto que debe cumplir este plato con el fin de transformarlo en un sello de calidad que, ahora, según el regidor, sí se implantará. Será durante el presente mandato municipal, de la mano con el sector, y con el fin último de que la capital dezana sirva el mejor cocido, no en vano estamos ante una Fiesta de Interés Turístico Internacional. Este marchamo de calidad se articulará en dependencias del edificio polivalente de la calle Manuel Rivero. “Es mejor dar 10.000 cocidos de calidad que 15.000 de mala calidad”, ejemplificó el primer edil su razonamiento sobre el rasgo diferencial de este plato respecto a otros cocidos que se sirven en municipios gallegos o españoles. “Hay que intentar que la cúspide esté más alta todavía y el proyecto del Cocido todavía tiene un largo recorrido”, confesó, poniendo el acento en la calidad de los profesionales de la cocina de esta localidad. Por otro lado, aseguró que el proyecto de creación de una especie de lobby del Cocido y otras fiestas gastronómicas gallegas de primer orden está dando pasos firmes y entiende que de manera conjunta se pueden lograr objetivos interesantes para la cita lalinense y otras como la del Pulpo de O Carballiño o el Marisco de O Grove. Begoña Blanco, edil responsable de Turismo, fue la encargada de detallar los datos de un Mes do Cocido que va del 15 de enero al 14 de febrero, pero que desde hace años se trata de una campaña de unos seis meses. Crespo lamentó en cierto modo que el día grande sea este año tan pronto, el 4 de febrero, razón que, dijo, puede acortar algo las reservas. Son un total de 23 los restaurantes participantes en esta campaña que ofrecen cocido prácticamente a diario, aunque la reserva es el método más eficaz para garantizar una mesa. Los precios oscilan entre los 25 y los 50 euros. Blanco destacó además el impulso de esta campaña en lo que respecta a la presencia de empresas alimentarias, censo que creció mucho este año, y solo en el segmento de las panaderías o pastelerías se pasó de uno o dos negocios a ocho. La industria cárnica, queserías, distribuidoras de bebidas y productores de miel lalinenses son otras de las empresas que participan en este Mes do Cocido. La concejala indicó que las esculturas porcinas ya están en la calle y la carpa del Campo da Feira Vello a punto de rematar su instalación para acoger otras actividades paralelas a la fiesta como el Divercocido o feria de miel Alvariza. El Cocido será presentado en Fitur y en el Centro Superior de Hostelería de Galicia, en Santiago Tras pedir al sector hostelero que defendiesen la calidad del producto y el trato a los clientes, recordó que la Matanza Tradicional estará organizada por los vecinos de Anzo y Busto el próximo día 21. Fumega y Durrieu entran en la Encomenda La poeta gallega Yolanda Castaño fue la primera confirmación de adhesiones a la Encomenda, precisamente en calidad de pregonera de la fiesta. El alcalde aprovechó su comparecencia de ayer para dar dos nombres más que se sumarán a esta orden gastronómica. Por un lado será investido con la ya clásica capa el alcalde de O Carballiño, Francisco Fumega, propuesto por el mandatario precisamente por la relevancia que tiene la Festa do Pulpo de esta localidad ourensana bastante próxima a Lalín. El otro es el francés Michel Durrieu, director general de la compañía Huttopia, que pondrá en marcha un gran complejo de glamping en unos terrenos que superan las 16 hectáreas cerca del Pazo de Liñares, donde invertirá sobre 6 millones de euros para habilitar sobre 80 tiendas, cabañas y chalets de lona y madera. El munícipe indicó que el proyecto contará cuanto antes con licencia tras haber sido sometido a la tramitación autonómica, aseguró que generará sinergias turísticas y que la filosofía de esta compañía con presencia internacional pasa por generar riqueza allí donde se asienta. Durrieu es un apasionado del Camino de Santiago y recientemente completó el Mozárabe. Gestión de artistas para la gala televisiva El multiusos será el escenario de la gala gastronómica que la Televisión de Galicia emitirá desde Lalín el viernes 2 de febrero. Las gestiones con el ente autonómico están bastante avanzadas, incluso con alguna de las actuaciones cerradas, pero Crespo prefirió no dar más detalles para evitar que algunos cantantes que estaban confirmados luego se caigan de la parrilla, como aconteció otras veces. Habrá actuaciones para todos los públicos.