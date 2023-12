El próximo lunes finaliza el plazo de presentación de candidaturas a los “Premios do Patrimonio Cultural” que por segundo año convoca el Seminario do Estudos do Deza (SED). Unos premios que se entregarán en un acto el 12 de enero a las 20.30 horas en el Pazo de Liñares, coincidiendo con la presentación del “Anuario Descubrindo”, anuncia Begoña Blanco, concejala de Cultura, que señala que el plazo estará abierto hasta el 31 de diciembre. Señala que “cualquiera que lo desee puede enviar a sus candidatos a los Premios, para lo que deberán rellenar un formulario totalmente anónimo que se encontrará a partir del lunes en la web de la SED, y podrá hacerlo hasta el próximo 31 de diciembre inclusive”. “En ese formulario, deberán explicar brevemente por qué consideran que el solicitante merece ese premio”, apunta. Una justificación que debe basarse en que se trata de obras que hacen referencia a la Comarca de Deza. Las categorías del Premio SED son las siguientes: Premio a la promoción y difusión del patrimonio cultural de Deza; Premio a la Investigación del Patrimonio Cultural de Deza; Premio de honor a la SED (se entregará cuando el seminario lo considere oportuno); y Premio Descubrindo (a los contribuyentes destacados del Anuario). En cada una de estas modalidades se otorgará un único premio que consistirá en una reproducción de la “Pía de Donramiro” realizada por un artesano gallego. Los premiados no podrán volver a postularse al mismo galardón en futuras ediciones.