La vida de Raquel Mayo ha estado siempre ligada a la escritura. Ávida lectora, acumula un gran número de escritos y poemas, aunque nunca se había atrevido a dar el paso de publicar algo. Ahora, a los 46 años, ha decidido dar ese salto con la publicación de “Marcada”, una novela del género del suspense con altas dosis de contenido subjetivo y psicológico.

–¿Cómo surge la idea de escribir este libro?

–Surgió en el año 2016, aunque parezca mentira. Fue precisamente ese año y por este motivo cuando comencé a utilizar mi nombre artístico, Raquel Mayo, en las redes sociales. Comenzó de una idea, que me hizo teclear y teclear, completando episodio tras episodio. Algunos de ellos los publiqué como relato en las redes. Al ver la buena acogida que tenían me decidí a continuar, aunque ya pensando en algo más largo. Fue escrita principalmente en el año 2016, entre febrero y noviembre, y registrada a finales de ese mismo año bajo otro título, en el Registro de la Propiedad Intelectual. La retomé después, durante el mes de mayo de 2021, pero no fue hasta este año 2023 cuando me decidí a publicarla. Me han tenido que animar a ello.

–¿De qué trata la obra?

–Cuenta la historia de Tara, quien guarda muchos secretos que va descubriendo. Es una mujer que es un poco especial y que arrastra un secreto que la convierte en un arma letal. Es un libro con muchas dosis de peso sicológico. Da mucho que pensar y tiene un mensaje muy claro que cada persona va a sacar. La gente que lo leyó, todas muy diferentes, llegaron a la misma conclusión.

–¿Contenta con el resultado final?

–Muchísimo. Creo que disfruté de la escritura de la novela. Lo hice en poco tiempo. Fue un proceso más largo lo de publicarla. Era un mundo del que no tenía ni idea. Es fácil pero es un proceso farragoso.

–¿Desde cuándo le viene esta afición por la escritura?

–Llevo escribiendo toda mi vida. En EGB me dieron un premio por un concurso de poesía. En el instituto, en el García Barros, también gané algún premio. Gané también uno en una emisora de una radio nacional, creo que eran Los 40 Principales. Eso sería a finales de los noventa o principios del 2000. Recuerdo que tenías que contar por qué no tenías el carné de conducir. Yo había ganado el segundo premio. Me dieron un lote de disco de Madonna, Michael Jackson y camisetas. Menos mal que no me llevé el primero que era el dinero para sacarte el carné, algo que no quería hacer. A día de hoy todavía sigo sin él. Debo ser de las pocas.

–Luego siguió escribiendo, con las redes sociales como una forma de ir mostrando algunos trabajos.

–En mis redes sociales escribo y publico muchos poemas que se me ocurren en el momento. No es algo que tenga escrito en Word y luego lo comparta. Es algo que surge en el momento y lo plasmo. En casa tengo muchas cosas escritas, incluso poemarios. Todo desde el 2016 está registrado, aunque no he publicado nada.

–¿Qué es lo que más le gusta de escribir?

–Es mi espacio vital. Me encanta. Es como un lugar seguro que me aporta mucha felicidad. También es una forma de evasión y de viajar. Es algo que también siento al leer. Llevo escribiendo mi diario desde los nueve años. Todos los días, un mínimo de una hora en el desayuno. Si me tengo que ir a trabajar a las siete me levanto a las cinco para tener tiempo. Es como quien va al gimnasio antes de ir a trabajar. Yo escribo. Esto lo hago desde los nueve años, así que imagínate la de tomos que tengo por casa. Es una vocación desde muy pequeña.

–Con esa vocación, ver esta novela publicada será algo especial para usted.

–Sí, es algo que me hace mucha ilusión, especialmente al tenerla en mis manos en formato libro. Debo decir sin embargo que tardé mucho en decidirme a publicarla. Una cosa es escribir para ti misma, o para las redes sociales y otra es hacerlo en serio. Finalmente fue sobre las fiestas de A Estrada cuando me decidí a mandar el manuscrito a la editorial Círculo Rojo. Dos o tres semanas recibí la valoración literaria y ortográfica que me hicieron y fue especialmente buena. Ahí fue cuando ya me lancé.

–¿Tiene intención de darle continuidad a esta afición?

–Sí, yo tengo muchas ideas. Creo que Tara, la protagonista, es una persona muy especial y controvertida, así que puede que venga una segunda parte. Por eso dejé un final abierto.