Medio Ambiente concedió 48 ayudas en 2022 por daños de lobo o para prevención

A finales de mes, la Consellería de Medio Ambiente publicará la relación de explotaciones beneficiadas por la línea de ayudas para la prevención de daños o la indemnización de éstos causados por el lobo desde el 1 de octubre de 2021 hasta el 30 de septiembre de 2022, puesto que esa convocatoria de ayudas salió el 5 de enero de este 2023. Así las cosas, la convocatoria para los daños de este ejercicio a punto de cerrar saldrá o bien a finales de diciembre o ya en los primeros días de 2024.

A la espera de conocer la lista de los beneficiados y sus cuantías, Medio Ambiente indica que en la zona hay aprobadas 48 ayudas, entre las 35 concedidas por el ataque de lobo y las 13 para implementar medidas de prevención como cierres con malla cinegética, vallado electrificado o compra de perros que vigilen el ganado. Dentro de las 35 ayudas concedidas por daños, destacan las 10 que beneficiarán a explotaciones de Cerdedo-Cotobade, las 9 de Dozón y las 6 de A Estrada. Hay, además, 4 subvenciones por ataques de lobo a explotaciones de Vila de Cruces, el único de los nueve municipios del área que no aparecía en la convocatoria de ayudas en la relación de ayuntamientos con mayor probabilidad de incidencia de daños. Tanto a Agolada como a Lalín corresponden dos compensaciones económicas, mientas que a Rodeiro y a Silleda llegará una. Desde Forcarei no se denunció ningún ataque, entre octubre de 2021 y septiembre de 2022.

Rodeiro lidera la prevención

Cerdedo-Cotobade encabeza el listado de ayudas por daños del lobo en el ganado, pero es Rodeiro el ayuntamiento con mayor número de explotaciones, 5, que recibirán ayuda de Medio Ambiente por haber tomado medidas de prevención de daños. Son casi la mitad de las 13 globales, y la lista se completa con otras 3 subvenciones para explotaciones de Lalín, 2 para Agolada y una tanto para Dozón como para A Estrada y Silleda. Forcarei, Cerdedo y Vila de Cruces no se beneficiaron de esta línea de subvenciones.

Razas autóctonas

Este martes, la directora xeral de Patrimonio Natural, Belén do Campo, avanzaba que en las próximas semanas se publicará una nueva convocatoria de estas ayudas, y quiso destacar el éxito de la primera convocatoria de subvenciones para contratar personas que cuiden del ganado, una iniciativa que volverá a contar con respaldo económico de la Xunta en 2024.

Do Campo incidió en que el gobierno autonómico garantiza su apoyo al sector de las razas autóctonas el año que viene para afrontar los daños que pueda causar el lobo, y apunta que entre 2016 y 2023 destinó a este fin cerca de 8 millones de euros. Lamenta, por otra parte, que desde el gobierno central no le fuesen transferidos los fondos del año 2022 al vincular el acceso a esta financiación con la suscripción a la Nueva Estrategia Nacional del Lobo, aprobada en julio de 2022. Esta decisión no fue aceptada por la Xunta y que sigue reclamando esos 4,3 millones que le correspondían.

El último censo nacional del lobo es de 2014, y la intención del Ministerio para la Transición Ecológica es elaborar en próximas fechas un nuevo censo para después remitir un informe a Bruselas. Esta documentación permitirá decidir si se flexibiliza o no su protección. A nivel gallego, el censo elaborado entre 2021 y 2022 confirmó la existencia de 93 manadas, que son 3 por encima de las del anterior censo de 2013-2015. Aunque aumenta el número global, se reducen los grupos de lobos en Pontevedra, asó como las que residen a caballo entre esta provincia y zonas limítrofes de la de Ourense. Y si cada manada puede contar con 8 ó 9 ejemplares, se calcula que viven en territorio gallego en torno a 840 lobos, como mucho. Ocupan toda la comunidad salvo las grandes ciudades y la comarca de O Baixo Miño.

Más de 2.000 animales atacados

Por último, esa Estrategia Nacional del Lobo indica que en 2021 hubo en Galicia 1.204 incidentes con manadas de lobo y 2.050 animales depredados. Su papel como depredador del jabalí ya se deja notar: Varias sociedades de caza alertan de la proliferación de piaras con jabatos, que puede deberse a celos más frecuentes de las hembras porque el lobo mata sus crías.