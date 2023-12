La hostelería forcaricense que participó este fin de semana en las Xornadas Gastronómicas da Richada estima que se servirían unos 450 menús de este plato de invierno entre los tres días (viernes, sábado y domingo). No obstante, las sensaciones de cada restaurante son muy distintas, y mientras París y Victoria se quedan, nunca mejor dicho, con buen sabor de boca, para Florida, Gran Sol y Bar Plaza esta edición deja un poso agridulce.

En el Florida, por ejemplo, cuentan que en total servirían unos diez menús, mientras que en Gran Sol la cifra está entre los 50 o 60 platos. Estos son números muy inferiores a los del Restaurante Victoria, que habla de más de 150, o los del París, que ascenderían a unos 200. Mientras que desde el Bar Plaza, que ofrecía tapas, aseguran que la cita fue “floja” y que “no hubo mucho movimiento el viernes y el sábado”.

Si bien los dos establecimientos con más clientela durante estas jornadas ya notaban el bullicio el viernes, aunque como siempre, el domingo es el día fuerte y por lo tanto en el que más se trabaja, los tres locales restantes tan solo se sintieron complacidos con el volumen de comandas en este último día de la semana.

En el Gran Sol no descartan que el hecho de que este año no hubiese actividades complementarias organizadas por el Concello, como en otras ocasiones, pudiera haber afectado al ambiente en la zona y por lo tanto perjudicado a las ventas. Una postura que no comparten en el Bar Plaza, donde aseguran que hubo otras ediciones en las que tampoco había agenda complementaria sin que esto mermase el trabajo en la hostelería.

Cabe destacar que además, en esta entrega del 2023 se redujeron los días dedicados a la richada, pasando de cuatro a tres, cuando en otras ocasiones llegó a ocupar toda una semana.