Una promesa del cine con tan solo trece años

Rubén Buezas Domínguez tiene tan solo trece años. Además, recién cumplidos el pasado 15 de noviembre. Sin embargo, ya tiene claro cuál es su vocación: él quiere ser actor. Y todo parece apuntar a que no le costará hacerse un hueco sea en la pantalla o en las tablas de un escenario, pues esta misma semana el festival de cine para el estudiantado gallego, Facom Fest, le otorgaba el premio a mejor interpretación por su performance como Bruno en el corto Toxos, rodado en A Estrada y dirigido por Jacqueline Reimúndez.

“Cuando me enteré me puse más que contento, simplemente no me lo creía, ni siquiera sabía que se presentaban a ese festival con el corto”, afirma Buezas, a quien se le nota en la voz el entusiasmo y la alegría cuando habla de hacer lo que más le gusta.

Pese a su corta edad, Rubén ya tiene experiencia metiéndose en la piel de un personaje, pues hace teatro desde los seis años en la escuela de Cuntis, donde reside con su familia. “Siempre me ha gustado y me he apuntado a todo lo que tenía que ver con eso. Incluso salgo en el videoclip de la banda de un amigo” confiesa el joven cuntiense.

Con todo, nunca había formado parte de un proyecto como Toxos, en el que se requerían varias sesiones de rodaje ante la cámara, en diferentes escenarios. “Fue una experiencia increíble, me lo pasé tan bien esa semana... e hice tantos amigos, que solo puedo decir cosas buenas” señala el actor, y añade: “Al principio hice el casting para interpretar a Roi, pero al parecer encajaba mejor físicamente con el personaje de Bruno, así que finalmente interpreté ese papel”.

En este sentido, Buezas reconoce que Bruno y él tenían poco que ver en cuanto a personalidad se refiere: “él es muy responsable y necesita que todo esté bien atado. Yo, por el contrario, soy un poco despistado y me gusta mucho vacilar y estar de broma” comenta entre risas.

Después de probar la dulce miel del rodaje con el equipo de Toxos y de recibir el reconocimiento a su trabajo y talento, Rubén ya está pensando en futuros proyectos. “Me estoy presentando a varios castings y sigo en la escuela de teatro, que es como mi segunda casa, pero lo primero es estudiar”. Aún así, admite que le haría mucha ilusión volver a reunirse con el grupo del corto para continuar la historia de la búsqueda del tesoro de los mouros. “Me encantaría hacer la serie con Toxos si al final sale adelante” declara el joven.

Por último, aunque el Facom Fest decidió otorgarle a él el premio a mejor interpretación, Buezas se mantiene humilde y no se olvida de sus compañeros y compañeras de proyecto. “No soy el único que participó en el corto, todos y cada uno de mis compañeros de elenco se merece el premio tanto como yo” sentencia. Prueba del buen trabajo realizado por todas las personas involucradas es que la pieza también se llevó el reconocimiento a la mejor producción en la categoría de ficción.