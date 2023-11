El gobierno de Lalín ha dado los primeros pasos para sacar a concurso el contrato de suministro y mantenimiento energético de 108 edificios municipales mediante una Empresa de Servicios Energéticos (ESE). La licitación se va hasta los 28.396.872 euros en un acuerdo, cuando se formalice, por 20 años. Mientras el equipo de José Crespo defendió tanto el trabajo que había dado preparar el pliego como las ventajas que tendrá para la administración este concurso, la oposición vaticinó que será recurrido por tener muchas cláusulas “subjetivas”, al tiempo que censuró la duración del mismo.

Desde el BNG, Francisco Vilariño dijo que en un baremo técnico de 130 puntos el pliego registra hasta 50 muy subjetivos y que dos décadas es demasiado tiempo para un sector cambiante como el energético, además de censurar la tardanza del gobierno con un concurso que conllevará un ahorro económico para las arcas públicas. La socialista Alba Forno, además de lamentar que el ejecutivo no contase con la oposición para preparar este trabajo, apoyó su desacuerdo con el pliego en varios puntos. Su excesivo tiempo, una estimación de costes incorrecta, el “peso de los criterios subjetivos” o que no se diese más valor a iniciativas de autoconsumo, así como a que las comunidades energéticas no figuran por ningún lado. Teresa Varela (Compromiso) fue la primera edil de la oposición que advirtió acerca de posibles recursos ante el Tribunal de Contratos que forzarían al gobierno a elaborar otro pliego.

“Dio mucho trabajo y entre las ventajas es que nos ahorramos tener que sacar veinte o treinta contratos”, dijo, y en su defensa del pliego aseguró que “un alcalde importante del BNG” le pidió el documento para materializarlo. En su alegato a la duración del contrato indicó que 20 años es el período establecido para la amortización de las instalaciones renovables, que en este caso tendrán un notable protagonismo. En resumen, apuntó que el Concello no solo ahorrará entre 200.000 y 400.000 euros anuales sino que ganará en eficiencia y contribuirá a reducir la huella de carbono por emisiones de sistemas de alimentación que, por ejemplo, aún utilizan combustibles fósiles.

Por otro lado, el alcalde lamentó que los concellos de primera categoría quedasen fuera de las ayudas del IDAE para estas iniciativas, pero avanzó que tratará de implicar a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para conseguirlas y en caso de un cambio de criterio el pliego permite la incorporación de fondos externos.

El gobierno rechaza un centro de día pedido por el BNG y apoya iniciativas de Compromiso y PSOE

El ejecutivo tumbó la propuesta del BNG relativa a la solicitud a la Xunta de un centro de día, cuestión que cabreó a Vilariño, quien acusó a los populares de beneficiar a la empresa privada en vez de velar por los servicios públicos. Su compañera, Ariadna Fernández, aseguró que el 26% de la población es usuaria potencial de estos centros y recordó el acuerdo de su partido en la Xunta, en 2008, para construir uno en O Regueiriño. Desde el gobierno, su portavoz, Avelino Souto, defendió las políticas sociales del ejecutivo de Alfonso Rueda y expuso que los centros en funcionamiento en el municipio cuentan con 70 plazas, “34 financiadas” y disponen de 27 libres. Sí dio su visto bueno a la moción de Compromiso sobre la creación de una comisión de seguimiento de la Agenda Urbana [el partido de Rafael Cuíña la había apoyado] en la que tendrían cabida el resto de fuerzas, aunque el BNG ya deslizó que no estaría por contemplar el documento proyectos como la Gran Praza. También salió adelante la propuesta del PSOE para activar el Consello Municipal da Muller después de años de anuncios del gobierno que no se materializaron, recordó su portavoz, Alba Forno.

Constitución

El PP aprobó su iniciativa sobre la defensa de la Constitución entre críticas de la oposición por traer una moción a un foro equivocado. Crespo volvió a llamar “franquicia de poder” al PSOE, partido que a su juicio solo le mueve su ansia de poder, criticó el desprecio que supone para Galicia las prebendas a vascos y catalanes y desautorizó el acuerdo entre socialistas y nacionalistas para rebajar el peaje de la AP-53 por ser en esencia papel mojado.