Un estradense en la cresta de las olas

“A la gente le impacta cuando se entera a de dónde soy, especialmente a los de A Coruña. Que les gane alguien de A Estrada cuando ellos tienen olas a cinco minutos les fastidia un poco. Es normal. A mí también me pasaría”, bromea cuando se le pregunta sobre el hecho se ser el subcampeón de España Sub-21 y el campeón gallego Sub-18 de surf cuando nació y vive a 45 minutos de playas como A Lanzada o As Furnas, las más cercanas para la práctica de este deporte. “Todo es entrenar y sacrificarse”, resume un joven que se inició en el surf cuando solo tenía 4 años y que con 17 compite a nivel europeo.

Keko Ferreiro ha acumulado numerosos éxitos a nivel gallego durante años pero fue en los últimos cuando decidió dar un importante paso adelante. Con el apoyo de sus padres, responsables de la escuela Prado Surf, el estradense comenzó su andadura en pruebas del Campeonato de Europa. La etapa final de ese camino llegó en este 2023, cuando los resultados han comenzado a premiar su esfuerzo. Hace poco Ferreiro se proclamaba campeón gallego Sub-18. “Ya fui varias veces campeón en Galicia pero este año era algo que me apetecía especialmente”, afirmó con malestar después de verse fuera de la convocatoria de la selección gallega.

Ese carácter reivindicativo marcó también su puesto 47 en la competición del campeonato europeo celebrada en Marruecos. Allí se vio las caras con 180 de los mejores surfistas del continente, demostrando que puede estar entre los mejores. Sin embargo, su mejor carta de presentación llegó con su participación en el Campeonato de España Sub-21. De las siete pruebas de este campeonato el estradense disputó cuatro. El podio en el Nacional se lo terminó jugando en Cádiz, la última prueba, en la que consiguió llevarse la victoria y con ella el subcampeonato de España. “La verdad es que ha sido un gran año, con unos doce o trece podios. Además, competí bien en el Europeo”, valora el joven estradense, quien no esconde su gran objetivo, formar parte de la selección española para el Campeonato del Mundo Sub-21 que se disputa a mediados de 2024. Por ese motivo dio el salto a Sub-21 a pesar de sus 17 años. “Estar ahí es una experiencia que solo puedes vivir una vez en la vida y este segundo puesto en el Nacional me acerca un poco más”.

“Este año demostré que puedo ganar”

El camino de Keko Ferreiro en el mundo del surf se vio acompañado desde el inicio por el proyecto empresarial de sus padres, Manuel Ferreiro y Nazaret Freitas, quienes gestionan la escuela de Prado Surf ubicada en la playa de A Lanzada (O Grove). El joven surfista reconoce que ambos son también sus guías a nivel deportivo, junto al entrenador asturiano Manuel Ruíz, al que conoció a través de un amigo. Además, competir a nivel nacional e internacional supone un esfuerzo para la familia, aunque los buenos resultados conseguidos en los últimos años le trajeron patrocinadores que ponen su granito de arena en este sentido. “Ir a Marruecos durante diez días para un campeonato exige mucho dinero si no tienes patrocinadores. Eso me obliga currármelo “, explica el surfista estradense. “Este año todo fue muy rápido. Llegaron los sponsors y pude demostrar a la gente que puedo ganar. Salió rodado, aunque también exigió mucho sacrificio y renunciar a cosas”, añadió en el mismo sentido. Una vez alcanzado este punto en su carrera el estradense ve muy lejanos aquellos tiempos en los que se le pasó por la cabeza dejar de competir. Ahora, su objetivo es seguir demostrando a todos los que no apostaron por él que tiene el nivel suficiente para estar entre los mejores de España dentro de su categoría. Esa reivindicación tendrá su punto álgido en un 2024 plagado de grandes campeonatos en los que seguir peleando por estar en lo alto del podio.