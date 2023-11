La Xunta de Galicia adjudicará la próxima semana la redacción del plan estructurante de ordenación de suelo industrial y del proyecto de urbanización para la ampliación pública del polígono industrial de Toedo –el principal parque empresarial de A Estrada–, de manera que el asentamiento de naves en estos 162.000 metros cuadrados pueda comenzar en 2025. Fue el anuncio realizado en la mañana de ayer por la vicepresidenta segunda y conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez, que mantuvo una reunión de trabajo con el alcalde, José López Campos, el delegado territorial de la Xunta en Pontevedra, Agustín Reguera, y el director del Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS), Heriberto García Porto.

Cabe señalar que esta ampliación del polígono de Toedo no se realizará sobre los terrenos en los que el Plan Xeral de Ordenación Municipal contempló esta expansión del área industrial –en la parte posterior del actual parque–, sino en una superficie situada al otro lado de la PO-841, en las inmediaciones de la base del servicio de Emerxencias. La conselleira indicó que la Xunta aprobará también el proceso de expropiación de estos 162.000 metros cuadrados, que vendrán prácticamente a duplicar la superficie actual.

Ángeles Vázquez indicó que el Consello de Administración de Xestur se reunirá la próxima semana para adjudicar el contrato, por un importe de 128.000 euros más IVA. La firma adjudicataria asumirá la redacción de ambos documentos a lo largo del ejercicio 2024, año en el que se licitará el proyecto de expropiación de los terrenos. La idea de la Xunta es avanzar en los trabajos previos y en la propia redacción de los proyectos necesarios para que en 2025 puedan iniciarse las obras de urbanización.

Urbanización y compra

Al ser preguntada sobre el horizonte que contempla la Xunta para el asentamiento empresarial, la conselleira explicó que se trabaja con la intención de que las empresas interesadas en localizar su actividad en esta ampliación del polígono estradense puedan hacerlo también en 2025, acompasando el acondicionamiento de la zona de ampliación con el proceso de venta y adjudicación en derecho de superficie de las futuras parcelas de uso industrial.

“Es una ubicación muy razonada”, dijo el alcalde de A Estrada en relación al área de ampliación del polígono. Tras referirse a que el PXOM contemplaba para este fin otros terrenos, indicó que el director del Instituto Galego de Vivenda e Solo hizo saber al Concello que esa localización resultaría inviable por el encarecimiento del suelo, habida cuenta de las costosas obras de urbanización que requería la zona. Fue por ello que se apostó por trasladar el proyecto de ampliación al otro lado de la carretera autonómica, incluyendo esta iniciativa de ampliación pública en el Plan sectorial de ordenación de áreas empresariais de Galicia, cuya aprobación definitiva está prevista –indicó también Ángeles Vázquez– para antes de que finalice el año. “Esto es una forma de trabajar de una manera muy inteligente entre las dos administraciones, Xunta y Concello, y hoy es un día grande para A Estrada”, opinó el regidor estradense.

Tras recordar que las cuentas autonómicas para 2024 contemplan una partida de 400.000 euros para la ampliación pública del polígono de Toedo, la titular de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda señaló que, dentro de su planificación, la Xunta seguirá bonificando “entre un 30 y un 50” el precio de venta de sus parcelas. “Este esfuerzo que hace la Xunta es el mismo que le pedimos al Gobierno Central”, declaró, en relación a que estas bonificaciones no se aplican en otros parques industriales. “Si no tenemos empresarios, no tenemos puestos de trabajo y no se nos asienta la población”, incidió Vázquez.

En relación al precio del metro cuadrado de este suelo industrial de nueva creación en Toedo, la conselleira subrayó que se apuesta en los proyectos que impulsa al administración autonómica por buscar fórmulas que reduzcan el precio de la urbanización, tratando de no tener que repercutir este importe en el empresario. “Procuramos que no excedan los 50 euros metro cuadrado”, dijo.