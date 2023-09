La Asociación Feiral Semana Verde de Galicia, aprobó recientemente la renovación de su junta directiva, un equipo integrado por once personas que ya trabaja con el objetivo principal de “acercarse aun más a los vecinos así como la otras asociaciones y colectivos de la zona”. José Luis Rodríguez Barreiro se mantiene al frente de una remozada directiva con dos vicepresidencias: la primera, asumida por Manuel Iglesias Pérez y la segunda, por Ana Luisa González Costa. La labor de Secretaría pasa a manos de Blanca Paz Muíños y el de Tesorería, a las de Daniel Carnoto Espiño. Completan el equipo seis vocales: Alfonso Mato Rial, Antonio Albino Nercellas Rodríguez, José Iglesias Rodríguez, Ramón González Italiani, Luis Juan Arceo López y Lucía Nercellas Torres.

“Estos cinco años tienen que ser un revulsivo para la asociación”, afirma la directiva. Trabajar conjuntamente con los distintos sectores sociales y establecer sinergias, incrementar su presencia y ofrecer más ventajas a los socios son los encargos fundamentales de la asociación, germen de la Feira Internacional Semana Verde de Galicia y de su recinto en este nuevo mandato, durante el que, precisamente, se cumplirán 50 años de la cita ferial por excelencia de la localidad trasdezana.

La nueva junta agradece la labor desinteresada del equipo saliente, así como su contribución para trabajar a favor de Silleda y su entorno, de su actividad ferial y del impulso de la vida social, cultural y empresarial del rural. El nuevo equipo fue proclamado este verano en una asamblea común, después de que no se presentara ninguna otra candidatura.

El estrenado equipo está inmerso ya en la elaboración del próximo número de su boletín informativo de la Galicia Central Cultura Rural, una publicación semestral que en enero alcanzará su 27ª edición. Con una tirada de 4.500 ejemplares gratuitos distribuidos en las cuatro provincias gallegas, la revista cuenta con un comité asesor encargado de coordinar los contenidos, de temática cultural, social y económica de interés, con el ámbito rural como protagonista.

En esta nueva etapa, la asociación impulsará, además, su tienda física, situada en las propias instalaciones de la Avenida Feiral, número 13. Con descuentos para socios y socias, pero abierto a todo el público, el punto de venta ofrece diferentes productos gallegos elaborados por profesionales con los que el colectivo colabora. En este local también se pueden comprar los derivados lácteos que fabrica la quesería que tiene alquilada las instalaciones de la asociación.

Convenios con museos

El colectivo también continuará negociando con los distintos museos gallegos para sumar nuevos convenios como los que ya tiene suscritos con el Museo do Campo e da Mecanización (Silleda), con el Museo do Ferrocarril de Galicia (Monforte), con el Museo do Mel O Enredo do Abelleiro (Arzúa) y con el Museo Casa do Patrón (Lalín) para abaratar la entrada a los socios. Al mismo tiempo, estos seguirán entrando gratuitamente a todas las ferias organizadas por la Fundación Semana Verde de Galicia, gracias al acuerdo entre las partes. En esta línea, la asociación también continuará negociando con empresas organizadoras de eventos para abaratar la entrada a las citas que estas celebren en el recinto ferial trasdezano.

Las personas interesadas en asociarse al colectivo y disfrutar de sus ventajas pueden contactar en el número de teléfono 986 581 413, a través de su página web www.afeiral.com o acudir personalmente a sus oficinas.