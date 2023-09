Gobierno de Lalín y feriantes buscan hoy un acuerdo in extremis que garantice la instalación de barracas para As Dores y que las fiestas patronales no se queden sin atracciones por primera vez desde que se recuerda. Lo que ayer a última hora de la mañana era un no rotundo de los empresarios a la propuesta del concejal José Cuñarro se convirtió en un tiempo de espera con el que las partes puedan alcanzar un entendimiento.

Pero, ¿quién es el interlocutor del ayuntamiento? Por un lado figura la Unión industriales feriantes España (UIFE), asociación que a través de su presidente, Ángel Gutiérrez, aseguró la semana pasada que As Dores se quedaría sin atracciones debido a la decisión del ejecutivo de incrementar, en casos hasta un 300 % los precios públicos por el montaje en la urbanización de O Regueiriño. No obstante, existiría otro colectivo de ámbito autonómico que podría entrar en juego para intentar desatascar la situación, si bien desde algunos foros se asegura que ambos grupos son, en la práctica, vasos comunicantes. El presidente de la UIFE aseguraba ayer en torno a las 14.00 horas que no había acuerdo con el ayuntamiento, a pesar de que José Cuñarro les había propuesto retomar las tarifas del año pasado, aunque repercutiéndoles a los puestos un gasto de 300 euros en electricidad y la parte proporcional del coste de la contratación de la empresa encargada de velar por la seguridad de las atracciones. “Como les dijimos que se lo ofrecieron a un compañero, pero podemos asegurar que tampoco va a aceptar”, afirma Ángel Gutiérrez, en lo que a su juicio es “un plan B del ayuntamiento debido a nuestra negativa a montar que también le saldrá mal. Lalín es más caro que el San Froilán de Lugo”, sentencia. El dirigente de la UIFE expone su caso en primera persona, como propietario de una atracción de colchonetas para niños de corta edad. “Ahora me saldría en 1.300 euros cuando el año pasado pagaba sobre 360 por las parcelas 14 y 15, que ahora unen en una sola más grande”. “La gente se va a cabrear si no hay atracciones pues formamos parte del conjunto de las fiestas como las orquestas u otras actividades”, añade. También, en relación al nuevo pliego aprobado para este año, censura que el Concello pretenda hacer estimaciones de ingresos de cada atracción”. Con un “esto se acabó”, el portavoz de esta asociación daba por cerrada cualquier posibilidad de entendimiento, al tiempo que aseguraba ningún feriante había pujado por los puestos –el plazo finalizaba el pasado viernes día 8–, pero solo dos horas después contactaba con esta Redacción para desvelar una reunión con representantes municipales prevista para hoy. “Puede que salga algo bueno de ahí, a ver si el ayuntamiento está por la labor”, manifestaba Ángel Gutiérrez en relación a este encuentro. La seguridad es irrenunciable para el gobierno El gobierno municipal mantiene ha respondido con el silencio a las manifestaciones públicas de los feriantes contra el incremento de las tarifas por montar en las fiestas. Solo cuando FARO desveló las condiciones del pliego de este año y las subidas de precios indicó que ahora asumía unos gastos extraordinarios que entendía deberían asumir las atracciones y no las arcas municipales. Así las cosas, el ejecutivo contrató una empresa de seguridad que se encargará de controlar que todos los puestos cumplan con las medidas exigidas en la normativa aplicable que cuesta 18.000 euros, además de otros cerca de 29.000 euros correspondientes al montaje y desmontaje de cuadros eléctricos y al consumo de cada atracción; es decir, el ayuntamiento se haría cargo del gasto en electricidad. Para el gobierno municipal la seguridad es irrenunciable y por eso quizá haya optado por recurrir a una empresa especializada en vez de ir a una propuesta, en cierta medida, de mínimos. Cabe recordar que el año pasado se produjo un percance con una menor en una barraca que, afortunadamente quedó en un susto, pero que pudo comprometer seriamente la integridad de la niña.