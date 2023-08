Coge el libro en la calle... y a leer

En el año 2012, el gobierno local del PP de Agolada aplicó un plan de ajuste para controlar los gastos que significó el cierre de la biblioteca municipal, de una de las piscinas y de la Casa da Cultura. Estas instalaciones siguieron acogiendo una serie de actividades hasta que en el 2018 también acabaron cesando, limitándose el acceso cultural en el municipio.

Ante la falta de soluciones por parte del concello, Ángel Luis Utrera Baza creó una Biblioteca aberta en la Praza do Concello para que todo el mundo tuviese acceso a la lectura. “Decidí montar esta biblioteca como una forma de concienciación y de llamar la atención”, comenta Ángel Utrera. “Yo pretendo llamar la atención sobre la importancia de leer y la necesidad de tener abierta nuestra biblioteca”, añade.

La Biblioteca aberta es “una especie de chiringuito sencillo y bastante cutre”, pero que cumple con su utilidad: transmitir la importancia de la lectura y llegar a toda la gente posible. “Coloco los libros en los bancos de piedra que hay en la plaza y en una mesa y los dejo hay para que la gente que le interese se acerque”, expresa Utrera.

El funcionamiento de esta biblioteca en la calle es sencillo y altruista: “coges el libro que quieres y dejas otro”. Algo que favorece la liberación de libros para que otras personas puedan disfrutar de ese ejemplar y poder hacerse con otras obras nuevas. Aún así, en la Biblioteca aberta no es una necesidad tener que dejar un libro al coger alguno. “Los libros de cuentos para niños, por ejemplo, se suelen acabar y no los sustituyen por otros”, explica el promotor de la iniciativa. Algo que para el propio Utrera es normal porque muchos de estos niños no tienen otro libro para poder dejar, y es que además, que se lleven libros que no son sustituidos no es considerado como algo malo por el creador de la iniciativa. “Ojalá cogieran y desaparecieran todos los libros porque sería señal de que la gente tiene interés por la lectura y de que funciona la idea”, añade Ángel Utrera.

En los bancos y en la mesa que conforman el chiringuito se pueden encontrar obras de todos los géneros literarios posibles: cuentos infantiles, literatura juvenil, novelas, ensayos, poesía... hay de todo. La mayoría de estas obras son libros donados por escritores, editoriales o librerías, aunque también hay volúmenes regalados por amigos o particulares.

En un principio la idea de Ángel Utrera era llevar los libros de aldea en aldea: “quería emular, salvando las distancias, a García Lorca con su difusión del teatro de aldea en aldea. Pero al final decidí montar el chiringuito en la Praza do Concello para que todo el mundo lo pudiera ver y colaborar”.

“Tener una biblioteca y una casa de la cultura es una cosa importante por la que pelear”, expresa Ángel Utrera. Por lo que, hasta que la biblioteca municipal no vuelva a abrir, la Biblioteca abierta será la encargada de ejercer la función de promocionar y fomentar el hábito de la lectura entre los vecinos de Agolada.

“No sé como abrirla no es objetivo prioritario de ningún partido”

En el año 2020, el gobierno de PAyJ contaba ya con un proyecto para reformar y reabrir la biblioteca, aunque hasta el momento no se sabe nada más de la reapertura. “No sé como abrir de nuevo la biblioteca municipal no es objetivo prioritario de ningún partido o de ninguna corporación”, dice un Ángel Utrera que no cree que esta reapertura se vaya a hacer muy pronto: “no veo muy por la labor a nadie, pero tampoco es algo que se pueda descartar. Yo voy a seguir peleando e insistiendo porque nos merecemos contar con una biblioteca”. Para el propio Utrera poder contar de nuevo con una biblioteca es esencial, ya que es una de las mejores maneras de difundir y de hacer llegar la cultura a los vecinos. “A ver si los políticos se dan cuenta de una vez que la cultura no es un regalo, la cultura es una necesidad. Y de que Agolada quiere volver a tener una biblioteca y una Casa da Cultura. Sería bueno para todos que al menos se intentara”, concluye Ángel Luis Utrera Baza.