El concierto de la banda de música A Lira de Prado, junto a la posterior actuación de la orquesta Olympus, fue ayer el broche final a las fiestas de A Piedade de Vila de Cruces. La banda de la parroquia lalinense de Prado fue creada inicialmente en el año 1927, aunque tuvo una breve existencia ya que desapareció en 1930. A finales del año 2009, tres antiguos miembros de la Nova Banda de Vilatuxe (Antonio Costa, Joaquín Bombardino y ManNo todo en su maternidad está siendo rosa, ya que, como asegura, “también he hablado de lo duro que han sido las grietas en el pecho por los primeros días de lactancia, de todas las sombras que estoy teniendo durante el posparto, que hasta he necesitado psicóloga perinatal”. “He compartido todos los libros, recursos y profesionales que me han ayudado y que lo siguen haciendo durante este procesoolo Buxán), decidieron recuperar la banda. Llevando desde ese momento la música a distintos puntos de la comarca y de Galicia

El actual director de la banda es el chantadino Juan Carlos López Vázquez, que lleva desde el 2013 dirigiendo la agrupación musical. La banda de música A Lira de Prado no es, ni mucho menos, la primera banda dirigida por Juan Carlos López Vázquez: “fui el fundador y director de la Banda de música de Carballledo en Lugo, fui director de la Banda de música de Vilanova dos Infantes de Ourense, de la Lira de Ribadavia y director de la escuela de música de Barbadás. Y desde 1988 soy también director de la banda de gaitas de Chantada”. Por lo que lleva una vida ligado a la música, la que es como su gran vocación. “Empecé a los nueve años hasta los 51 que tengo ahora”, indica Juan Carlos López Vázquez. “Tenemos viento madera, viento metal y percusión”, comenta su director. Unos instrumentos característicos de las bandas militares de “donde parte el origen de las bandas de Galicia”. La banda de música A Lira de Prado se caracteriza por tocar unas piezas con un gran carácter popular. “Nosotros buscamos la recuperación de las obras tradicionales en el repertorio de las bandas, por recuperar lo que yo llamo la esencia de la música de las bandas”, explica el director. La intención principal de la banda es darle más importancia a lo popular, dejando de lado la tendencia actual de obras con un carácter más contemporáneo. Para ello, muchas de sus piezas son de algunos de los compositores gallegos más prolíficos e importantes como Rogelio Groba o Bernardo del Río, cuya obra A Lenda de Montelongo es interpretada asiduamente. “Apostamos mucho por este tipo de música, aunque siempre incluimos un poco de todo”, comenta Juan Carlos López Vázquez. “ Al público fiel a las bandas le gusta escuchar cosas clásicas como el pasodoble Ponteareas o el Sitio de Zaragoza, obras que siempre formaron parte del repertorio de las bandas y que en los últimos años están un poco más olvidadas”, añade. La banda musical se prepara para los próximos conciertos. Este sábado, día 12, ten Lalín, en el ciclo Concertos de Rúa das bandas. También actuarán en Lalín el 23 de septiembre en el marco de las fiestas de As Dores y a finales del propio mes de septiembre participarán “en un concierto homenaje a José Gil Gil, un cineasta de principios de siglo pasado”.