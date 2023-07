El IX Rally de Regularidad Histórica Villa de Lalín contará mañana con una participación de 54 equipos, de los cuales tres están formando sólo por mujeres. Se trata de unas cifras excepcionales que convierten al evento dezano en el más numeroso de este año. Desde la Escudería O Toxo, organizadora de la cita, se recordaban ayer aspectos a tener en cuenta por los equipos.

El parque cerrado estará situado en el Centro Comercial y de Ocio Pontiñas Gadis. Una vez allí, es recomendable que los participantes vayan a calibrar, “haciendo cero en el Stop que está al lado de la gasolinera, quedando esta la izquierda”, indican los promotores del rally. Después de calibrar, los coches podrán cargar combustible en la gasolinera Repsol que está junto al parque cerrado, donde podrán dejar el vehículo y pasar, después, a recoger roadbooks y tablas

Las verificaciones administrativas empezarán a las 11.30 horas, mientras que las verificaciones técnicas “serán muy rigurosas con chaleco, triángulos, equipos de medición, entre otros. Quien no lo traiga no tomará la salida”, apostillan en O Toxo. Además, la habitual comida de confraternidad tendrá lugar en el vestíbulo del Pontiñas, en el Fusion Bar, a las 13.00 horas. “Deben ir identificado. Será una comida tipo tapeo con pinchos variados, tortilla, croquetas, empanada y todo tipo de bebidas y refrescos. La idea es que sea de pie pero tendremos acceso a algunas sillas”, aseguran desde la organización. El “briefing” se dará en el parque cerrado sobre las 14.50 horas. “Aconsejamos a todos el madrugar”, añaden.

Viñetas diferentes

La conocida como “flecha alemana” volverá un año más a poner a prueba la pericia de los participantes en el Villa de Lalín. No es en sí un tipo de regularidad, sino una forma de describir las viñetas del rutómetro completamente distinta. La dificultad de este tipo de tramo estriba en la configuración de las viñetas, que vienen en forma de una sola flecha en sentido ascendente, y en la que aparecen indicados los cruces que no deben tomar los participantes. Es importante fijarse en la información adicional para no equivocarse, tal y como subrayan desde O Toxo, sobre todo, a los conductores debutantes.