PSOE y Unidade por Rodeiro rematarán la semana firmando, por escrito, un pacto de gobierno que dará al municipio el segundo gobierno de coalición de su historia. Esta noche, Unidade somete a votación de la ejecutiva y de la plataforma la aprobación del acuerdo.

El principal escollo, la concejalía de Obras, queda salvado. Tanto el alcalde, José Luis Camiñas, como el líder de Unidade, Alberte Lamazares, explican que no puede delegarse una concejalía al 50%, de modo que no podía asumir el PSOE las obras del rural y Unidade las del ámbito urbano. Así que la solución pasa por consensuar todas las intervenciones en el municipio entre el regidor y Lamazares, que pasará a ser teniente de alcalde. De este modo, el nombre que sonaba desde un principio para encargarse de Obras (que no existirá como concejalía), Manuel García Deza, será finalmente el edil de Servizos y Medio Ambiente. También asumirá Emerxencias, por lo que será necesario revisar la situación actual de Protección Civil.

Por el momento, es la única designación de departamentos que existe en el seno del PSOE. Camiñas explica que él y los otros tres concejales socialistas (Begoña Vázquez López, el citado García Deza y Patricia Hermida Deza) tendrán que distribuirse Servizos Sociais, Vivenda, Urbanismo, Infancia, Igualdade, Novas Tecnoloxías, Traballo. Así, los dos concejales de Unidade, Lamazares y Julia Dacal Juiz, se repartirán Cultura, Deportes, Educación, Patrimonio, Turismo y Sanidade, así como Sector Primario.

En ningún momento se planteó repartirse la Alcaldía

La intención de ambos partidos es dejar ya listo el acuerdo para, mañana o comienzos de la próxima semana, poder difundir ya el reparto de concejalías que, como se indicó desde un primer momento, será de forma proporcional al número de concejales que sacó cada una de las fuerzas. Camiñas recordaba ayer algo que días atrás había comentado Lamazares, que en ningún momento de las negociaciones Unidade planteó ponerse al frente de la Alcaldía por dos años, siendo coherentes, precisamente, con esos dos concejales que obtuvo Unidade, frente a los cuatro del PSOE.

No ocurrió lo mismo cuando, en 2007, Independites de Rodeiro se abrió a conformar gobierno con el PSOE a cambio de ocupar la Alcaldía hasta 2009.

Sin cargos de confianza

No está previsto, tampoco, modificar la partida presupuestaria que cubre los gastos de gobierno, en torno a 56.000 euros. Lamazares explica que se realizará una distribución de esta cifra entre las dos formaciones, de manera proporcional al número de concejales de una y otra formación. Es más,desde la Alcaldía José Luis Camiñas baraja la opción de rebajarse la cuantía asignada a este cargo. No habrá, por otra parte, cargos de confianza.

En el anterior mandato, en julio de 2019 se habían aprobado tres dedicaciones, que son las que se mantendrán en esta nueva legislatura. Así, hace cuatro años el salario del regidor (primero Luis López y, después, Rubén Quintá) quedó fijado en 1.857 euros mensuales, con una dedicación exclusiva. Las otras dos, parciales, eran de 740 euros netos al mes, por 25 horas a la semana. Estas dos dedicaciones habían recaído en Cati Somoza y Rubén Quintá, pero con la designación de Luis López como delegado territorial y la dimisión de Cati Somoza, fueron desempeñadas en los dos últimos años por Ana Belén Calvo y María Dolores Simón.

Redes sociales

Una vez firmado el acuerdo, Rodeiro ya podrá fijar fecha para el pleno de organización y después convocar, por ejemplo, juntas de gobierno. Puede parecer una cuestión menor, pero es muy importante para mantener al día tanto a los medios de comunicación como a los vecinos: el perfil que el anterior gobierno abrió en Facebook con el nombre de ‘Rodeiro Alcaldía’. Una vez conformado el gobierno, éste solicitará las claves al anterior ejecutivo para actualizar los contenidos de la página en esta red.