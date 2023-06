El calor volvió a acompañar ayer a los vecinos de A Estrada para celebrar sus fiestas patronales. Las terrazas de las zonas más céntricas de la capital estradense lucían ya en las primeras horas de la mañana llenas hasta la bandera, repletas de vecinos deseosos de disfrutar de unas temperaturas completamente veraniegas y de la música desde primera fila. De poner la banda sonora se encargaron las charangas que desde las 11.00 horas comenzaron a animar el ambiente, recordando que el de ayer no era un domingo cualquiera, sino un nuevo viernes. Y es que hoy y mañana son festivos locales en el municipio, de manera que fueron muchos los que ayer pudieron prolongar la fiesta porque hoy no sonará el despertador para ir a trabajar.

La jornada dominical arrancó con deporte, de la mano del 3x3 convocado en la pista de la alameda municipal en la categoría base. Los niños comenzaron a jugar a las 10.00 y, una hora después, las bombas de palenque y la música de la Charanga BB+ animaron a los más perezosos a levantarse de la cama y salir a disfrutar de las fiestas en la calle. Lo hicieron hasta los que prolongaron más de la cuenta el sábado noche, marcado por un concurrido concierto de Tanxugueiras, que tomaron el relevo a Roi Casal en el cartel de conciertos del San Paio y que en la noche de ayer cedieron el testigo al venezolano Carlos Baute, para cuya actuación aguardaba el público al cierre de esta edición.

Antes de llegar a ese momento, la música de charanga y la de la Banda de Música Cultural de A Estrada se encargó de mantener bien alto el ambiente festivo. Después de realizar un pasacalles, la banda ofreció un concierto en el palco de música de la alameda municipal, incluyendo en su repertorio varias piezas de bandas sonoras.

El deporte volvió de tarde. Se retomó el 3x3 de fútbol y en la Zona Deportiva se disputó la final de dobles del Torneo de Tenis Concello da Estrada. A las 18.00 arrancaba también la exhibición de la escuela de baile Sondodance, que ofreció dos pases de su espectáculo en el Teatro Principal.

La nota humorística la pusieron As Lerchas y Padre Xiao, en este caso en la Praza do Mercado, cumpliendo con la filosofía de diversificar espacios en la programación para que las fiestas lleguen a más zonas. La orquesta Los Satélites fue la escogida para la verbena nocturna en la Porta do Sol, mientras que en la Praza de Galicia la música corrió por cuenta del espectáculo de gran formato que ofrecieron Tequexetéldere y la Orquesta Sinfónica Cidade de Pontevedra, con la previsión de ceder el relevo a Carlos Baute. El intérprete del famoso Colgado en tus manos –se dejó escuchar ya durante las pruebas de sonido– tenía a su disposición el escenario de la Praza da Constitución, sobre el que desde las 00.45 estaba previsto el arranque de un Start of Summer Festival, un evento especialmente pensado para el público más joven en cuyo cartel figuran Michenlo, Goove Amigos, Carlos López, Totti, Eloppp y Sasso.

El ambiente se mantuvo durante toda la jornada de domingo en el casco urbano, favorecido por la concentración de eventos en distintos extremos de la zona peatonal, abarrotada de gente paseando, disfrutando de las terrazas o dándose algún capricho festivo en los numerosos puestos habilitados al efecto. De este modo, la fiesta se dejó sentir más que nunca en la calle, desde primera hora de la mañana hasta entrada la madrugada.

Hoy A Estrada celebra el día de San Paio. Aprovechando que es festivo en la localidad, a las 11.00 horas está programada la Festa da Bicicleta en la Praza do Mercado. A esta misma hora, la emisora municipal Radio Estrada pondrá en marcha un programa en directo desde la calle Calvo Sotelo con la presentación del libro Historia do Teatro Principal. A las 13.00, la Banda de Música Municipal de Santiago ofrecerá un concierto en el Teatro Principal y The Narts hará lo propio desde las 14.00 en la Zona dos Viños.

Por la tarde es mejor no olvidarse el bañador, claro que el consejo solo es válido para los más pequeños. Desde las 17.00 horas la Praza do Mercado acoge el Día del Niño Acuático, con hinchables de agua –incluyendo un tobogán que hará las delicias de los pequeños– y una fiesta de la espuma como colofón. Es importante que los niños acudan con bañador.

Ya a las 20.00, la iglesia parroquial acogerá misa cantada en honor a San Paio con la Coral Polifónica San Salvador de Camanzo, seguida de la tradicional procesión por la zona más céntrica. Este momento solemne contará con la Agrupación Musical de Cornetas, Tambores e Gaitas (Acotaga) de Ferrol y la Banda de Música Municipal de Silleda.

Llegados a las 22.00, el Obradoiro de Música Moderna Carlos Barruso sorprenderá en la Praza da Constitución con su formato Big Band. En su repertorio habrá mucho jazz, pero no faltarán otros estilos musicales, caso del góspel o el pop.

En este mismo emplazamiento llegará, a las 23.15, otro de los conciertos estrella del San Paio 2023, Monolious DOP. A Media hora sobre la media noche, la orquesta El Combo Dominicano se entregará a su público en la Praza de Galicia para que la fiesta continúe hasta bien entrada la madrugada.