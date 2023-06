Los centros de las comarcas rozan el 97% de aprobados en el examen de la ABAU

Este jueves, la Comisión Interuniversitaria de Galicia (CIUG), hacía públicos los resultados de las pruebas de acceso a la universidad, ABAU 2023. En la comarca de Deza-Tabeirós-Montes se presentaron un total de 197 alumnos y alumnas, de los cuales 191 consiguieron superar el examen, lo que se traduce en un 96,9% de aprobados en la selectividad de este año.

Por orden, en Lalín, del IES Laxeiro se presentaron 39 alumnos y aprobaron 38. Las mejores notas fueron para Nuria Lamazares Fernández, con un 9,65 de media entre el expediente y la calificiación de la nota general, y un 9,502 para Lucía Barros Jeremías. La primera tiene en total un 13,6, casi un 14, que es la nota máxima adquirible en la ABAU, quiere estudiar matemáticas cuenta que cuando recibió la notificación para ver los resultados “no quería mirarlos, estaba muy nerviosa”. Por su parte, la segunda todavía no tiene claro qué carrera estudiar y de momento las dos celebran las buenas noticias en el festival Son do Camiño.

Del IES Aller Ulloa había inscritos 46 estudiantes, de los cuales uno no se presentó y otro suspendió, dejando así 44 aptos. De ellos, seis consiguieron sacar más de 9 entre la fase general y el expediente, aunque la mejor nota del centro se la llevó Rodrigo Fernández Fernández, con un 9,6, que al sumar la específica se convirtió en 13. El joven lalinense declara que su deseo es “estudiar un doble grado de matemáticas e ingeniería informática en Santiago”, pero que pese a sus buenos resultados, estos pueden no ser suficientes para seguir ese camino, pues “el año pasado la nota de corte estaba en un 13,3”. Con todo, él asegura que lo va a intentar.

En Silleda, el IES Pintos Colmeiro presentó 17 alumnos, de los que aprobaron 16 y una se quedó a las puertas, pero espera reclamar y que una la revisión le dé la razón. Las mejor nota la sacó Noelia García, con un 9,14. Mientras, el CPR María Inmaculada adquirió el 100% de aprobados, ya que de los 15 presentados, todos pasaron el examen. La mejor nota fue para Carlota Codesido, con un 8,926.

Asimismo, en el IES Marco Camballón de Vila de Cruces también hicieron pleno y de los 9 presentados, todos aprobaron. La mejor calificación se la llevó Noé Calvo López, con un 9,2, que sería la media entre su nota de la fase general y la del expediente.

Ya en A Estrada, el IES Manuel García Barros llevó a 42 alumnos, de los cuales aprobaron 40. El mejor resultado lo adquirió Laura Espiño Míguez, con un 9,16. Mientras que en el IES Antón Losada, al igual que el María Inmaculada y el Marco Camballón, pudieron contar con un 100% de aprobados, la primera vez que ocurre después de tres años. Se presentaron 18 estudiantes, todos superaron el examen, pero la mejor nota fue para Marta Sinde Calviño, quien alcanzó un 9,63, que sumándole las notas de la fase específica da un 13,18. Sinde tiene claro lo que quiere estudiar, se trata de Ingeniería Aeroespacial, un grado que imparte la Universidad de Vigo en Ourense. Las calificaciones fueron extraordinarias, pero aún así ella admite: “pensé que iba a sacar menos”.

Por último, el IES Chano Piñeiro de Forcarei mandó a selectividad a un total de 12 alumnos, de los cuales aprobaron 11. La mejor nota fue la de Nayara Blanco Camiña, que obtuvo un 9,72, que al sumarle la fase específica se queda en un 13,1. Ella quiere estudiar Economía o Administración y dirección de empresas, y quizás por modestia o porque verdaderamente se llevó una sorpresa, admite: “no me esperaba sacar tanto, la verdad, estaba contenta con cómo me salieran los exámenes pero no imaginé este resultado”.

En general, el jueves por la tarde estuvo cargado de emociones para más de un centenar de jóvenes que esperaban ansiosos la nota, en mayor o menor medida, definirá su futuro. Al menos, el más inmediato. Algunos de ellos, como era el caso de Lucía Barros, Nuria Lamazares y Marta Sinte, se encontraban en el festival Son do Camiño, lugar perfecto para celebrar los buenos resultados. Otros se llevaron la agradable sorpresa en casa, superando sus expectativas, como le ocurrió a Rodrigo Fernández y a Nayara Blanco. Todos ellos cierra ahora una etapa y abren un nuevo capítulo, pero no solo eso, fueron estos cinco chicos y chicas los únicos de la comarca que consiguieron superar el 9,5 en la nota de acceso (fase general y expediente).

Premios a la excelencia académica

Por otra parte, el jueves 22 de este mes, a las 17,30 horas, las universidades gallegas organizan un evento para reconocer el trabajo de los alumnos y alumnas que hayan sacado más de un 9 en la ABAU. Este tendrá lugar en el Multiusos Fontes do Sar y a el acudirán muchos de los estudiantes de las comarcas, como los cinco mencionados anteriormente.