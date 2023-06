El PP de Silleda reacciona contra la decisión del Bloque de no integrarse en un ejecutivo de coalición con los socialistas. Para el candidato popular, Ignacio Maril, “es contradictorio que el BNG diga que no quiere formar parte del gobierno porque no se fía del PSOE, y sin embargo después deje gobernar aquellos de los que no se fía, cuando podrían cogobernar con el PP” porque “más allá de las siglas, Silleda precisa acuerdos para salir del estancamiento en el que está”, expone desde el PP.

Una vez que se conocieron las propuestas que remitía el BNG al PSOE, los populares vieron que “estamos de acuerdo en todas ellas, es más, tenemos incluso soluciones, tal y como dijimos en campaña para aquellas más complejas, como la contratación o incluso la paralización del vertedero de Campomarzo”, puntualiza Maril. Para el PP, aunque el Bloque se presente como el partido que puede hacer oposición política, en realidad son los populares (mantienen sus cinco ediles, frente a los dos que obtuvo el BNG) “la principal esperanza para los vecinos de acabar con un régimen cada vez más oscuro y caciquil”.De todos modos, Ignacio Maril tiende su mano al BNG “para llegar a acuerdo de interés para los vecinos y vecinas”, a la vez que continuará con su labor de fiscalización minuciosa, y recuerda que en su momento el alcalde, Manuel Cuiña, manifestó que coartaba la información al PP “porque se hacía un mal uso de la misma” cuando, en realidad, “también se la negó al BNG porque su único objetivo era intentar tapar los cambalaches que estaba haciendo”, concluyen desde el Partido Popular. Horarios de los plenos En el Concello de Silleda, el pleno de investidura será mañana a las 13.00 horas, al igual que en Agolada y Dozón. A las 12.00 están previstos los de Lalín. Rodeiro y Vila de Cruces. En Tabeirós-Montes, el pleno de investidura en el Concello de A Estrada está programado para las 12.00 horas. El proceso en todos ellos es el mismo: constitución de la mesa de edad, comprobación de las credenciales, juramento o promesa de los y las ediles, elección del regidor o regidora y juramento o promesa de este o esta.