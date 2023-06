“Para mí la danza es casi como meditar, no podría hacer de ella mi trabajo”

Que A Estrada es un hervidero de talento no es una sorpresa para nadie. Sea en la música, la fotografía, el arte, la literatura, el teatro o la danza, la lista de nombres estradenses en estas áreas es indudablemente extensa. Precisamente en lo que a baile se refiere, destaca la joven Jacqueline Reimúndez Rey, de 22 años, que lleva expresándose a través de la danza desde los seis años. Empezó en baile de salón pero eso no era lo suyo: “necesitaba sentir que yo era la que mandaba en mi propio cuerpo, no que me gustaba que me llevaran”. Fue así cuando se adentró en los estilos que ahora practica, ritmos urbanos, concretamente hip-hop, y danza contemporánea.

Actualmente no se dedica profesionalmente a esto pero sí realiza algún que otro trabajo, como organizar talleres intensivos en A Estrada para que los amantes de este arte puedan disfrutar y mejorar en su técnica. También, ese verano espera poder impartir alguna jornada suelta, siempre en el Absolute, donde se formó ella misma y con cuya gerencia mantiene buena relación. Además de esto, suya fue la coreografía del videoclip grabado en la Praza do Concello con los escolares de la localidad por el día de Rosalía de Castro. El motivo de que no desee entregarse plenamente a esta disciplina es el siguiente: “para mí bailar es casi una forma de meditación y si le añadiese un factor económico fuerte dejaría de serlo”. “Lo pensé cuando tenía quince años y empecé a tomarme el tema más en serio, pero en seguida deseché la idea” afirma la joven. No obstante, su formación continúa y en la actualidad sigue entrenando en A Coruña, donde realiza sus estudios universitarios. En concreto, acude a la academia Laboratorio Escénico, donde ha empezado a formarse también en otros géneros. Puede ser que ser bailarina profesional no esté en sus plantes, pero Reimúndez tiene una ilusión que un día le gustaría ver materializada: “me encantaría bailar en un musical, es una de esas cosas que lleva tiempo en mi cabeza y me gustaría hacer”. En esta línea, se forma y practica danza teatral, donde aprende cómo combinar movimientos expresivos del teatro con el baile. De hecho, ya ha realizado varias funciones en este ámbito y recientemente participó en la gira por Galicia de la obra “A esfera de” Mientras este mundo de la comunicación y la expresión a través del ritmo, el movimiento y el cuerpo, no es lo que tiene pensado como carrera profesional para su futuro, el cariño, el tiempo y la energía que invierte en él es evidente. Con todo, ella misma reconoce: “lo hago porque lo paso muy bien”. “Incluso los talleres intensivos de A Estrada, que sí cobro un poco por ellos, aunque es casi simbólico pues es muy barato, los hago porque me divierto tanto que se me pasan volando”. Prueba de ello son las coreografías que diseña y comparte en redes sociales durante su tiempo libre. En definitiva, un amor incondicional por la danza. A Estrada como escenario de su primer corto Hay gente que sencillamente nace para dedicarse al arte en todas sus formas. Si con la danza y el teatro no era suficiente, al currículum de Jacqueline Reimúndez hai que sumarle ahora la comunicación audiovisual. En esta carrera universitaria se gradúa este año y el último pasa para hacerlo es el desarrollo de su TFG (Trabajo de Fin de Grado). El proyecto que presentará ante el tribunal de su facultad es un corto que rodará junto a otros dos compañeros, Samuel Román y Anxo Cambón, en A Estrada y el entorno de A Praíña. De hecho, ha comenzado un casting para niños y niñas de la localidad que deseen participar. La estradense adelanta que la trama será la siguiente: “busca imitar a esas películas de los 80, del estilo de Los Goonies, en las que se narra la aventura de un grupo de niños y niñas, pero bajo el filtro del rural y con una intención clara, que es mostrar la belleza y la magia de Galicia”.