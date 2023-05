Cuando todos los caminos acaban en A Estrada

Después de 16 ediciones en España, 4 en Perú y una en Chile, el Encuentro Grandes Viajeros celebró su 17ª edición en el país vecino de Portugal. Unos 225 inscritos disfrutaron de un espectacular fin de semana en Braga, lleno de conferencias y actividades en las que se recopilaban historias de grandes aventuras por el mundo a lomos de una moto. Dentro de las actividades programadas dentro de este encuentro destaca siempre el reconocimiento que la organización dedica a una persona especial y en esta ocasión el elegido fue el estradense Luis Dios.

Desde la organización explicaron que, para elegir al premiado, “se tiene en cuenta no sólo los viajes realizados, también sus años de experiencia en ese campo, la forma de vivirlos, de compartirlos, su forma de ser como persona y por supuesto la relación del premiado con el Encuentro Grandes Viajeros”. Estos factores confluyen en un hombre que en el año 2018 logró traer este encuentro internacional a A Estrada y que participó en diferentes iniciativas y actos de promoción, especialmente con sus viajes en su histórica moto Impala.

Dios reconoció ayer que acudió al Encuentro Grandes Viajeros engañado por su mujer y por Alfonso Varela y Juan Puente, sus amigos y colaboradores a la hora de organizar este evento en A Estrada hace ya cinco años. El estradense, que el año pasado no pudo acudir a la cita al estar renqueante de una lesión en la rodilla y la cadera, intentó por todos los medios estar en la edición de este año, aunque por una vez no lo pudo hacer ni con su Impala ni con su Honda. Tuvo que ir en coche. Tras recibir el premio, Dios quiso hacerlo extensible a todas las personas que lo ayudaron a organizar este encuentro en Galicia. Tras este reconocimiento, el estradense no descartó que en un futuro este evento pueda regresar al municipio.

Por otra parte, Luis Dios también ha sido escogido para participar como jurado de los Premios Mototurismo de este año, formado por personas vinculadas con el mundo del turismo, la comunicación, los viajes en motocicletas, su industria y organizaciones relacionadas

Más de 3.000 kilómetros en una Impala

Fue en el año 2012 y coincidiendo con la celebración del 50 aniversario de la operación Impala con Montesa y la Vuelta al Mundo en Vespa en 79 cuando el estradense Luis Dios decidió recorrer más de 3.000 kilómetros y tres países en ocho días a bordo de una Montesa del 67. Su destino era Albacete, donde se celebraba el Encuentro Grandes Viajeros de ese año. Lo hizo bajando por Portugal y regresando por Francia. Con esta aventura daba continuidad a otra anterior, cuando acudió al encuentro motero de Pingüinos en Vallladolid con una Impala que le prestaron a última hora. De estos viajes el estradense sacó grandes historias y recuerdos que lo convierten en un gran viajero.