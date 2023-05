Los cuatro candidatos a la Alcaldía de Lalín protagonizaron ayer un debate que, bien por el formato o por otras circunstancias, adoleció de la intensidad que cabía esperar. Los protagonistas apelaron a la sobriedad y se echó en falta algo más de espontaneidad en un debate que, por su distribución de tiempos, tampoco permitía largas intervenciones ni réplicas mordaces como a las que nos acostumbran, sin ir más lejos, en las sesiones plenarias. Como en el primero, celebrado la semana pasada, también en el Salón Teatro, el PP tuvo enfrente a los tres partidos que buscan arrebatarle el poder y como entonces los populares trataron de salir airosos de los envites de sus adversarios.

El alcalde y candidato del Partido Popular, José Crespo, defendió un relato basado en aquello de nosotros o el caos, y comparó un hipotético gobierno de coalición formado por Compromiso, PSOE y BNG con lo que a su juicio representa el ejecutivo central presidido por Pedro Sánchez. Crespo dijo que su partido puede arrogarse sin lugar a dudas el desarrollo experimentado en el municipio en los últimos tiempos, calificó al cuatripartito como el peor gobierno de la democracia. Pero tanto Rafael Cuíña como Alba Forno y Francisco Vilariño le reprocharon la falta de servicios básicos en un municipio que lleva gobernando más de 30 años.

Por lo demás, los cuatro comparecientes repitieron gran parte de los argumentos esgrimidos por los números dos de las candidaturas siete días atrás. Si el PP sacaba pecho con su capacidad gestora y la lluvia de millones conseguidos de la Xunta u otras administraciones en este mandato, sus adversarios culpaban a Crespo de haber, en connivencia con el gobierno gallego, también del PP, de retrasar proyectos como el del Centro Integral de Saúde (CIS) o la ampliación del polígono por mera estrategia electoral o de no haber sido capaces de cumplir con sus promesas de hace cuatro años. Crespo Iglesias tomó el mismo camino o afeó a los protagonistas del cuatripartito de no haber materializado la mayor parte de las medidas de su pacto de gobierno.

Economía y gestión fueron los dos primeros temas que defendieron los candidatos desde sus atriles. Como hace una semana, los turnos de intervención se cerraron por sorteo y Alba Forno fue la encargada de abrir un debate que duró una hora y media y el que se habló mucho de credibilidad de unos y otros. La socialista dijo que Crespo promete viviendas sociales después de no haber construido una en tres décadas, e indicó que tampoco ,logró rebaja de la autopista, la Gran Praza o la ampliación de Lalín 2000. Censuró el gasto que supone el gobierno para los vecinos o que en este mandato se disparase desde los cero hasta los 12 millones de euros. Para Forno, “el proyecto del PP está agotado. Darle cuatro años más de gobierno a usted es una temeridad”. Y preguntó por su promesa de la ambulancia medicalizada o los 12 millones de euros en facturas de contratos con reparos suspensivos.

Francisco Vilariño culpó al gobierno de haber “gastado 150 millones de euros” en este mandato tras recibir unas cuentas sin deuda y haberla disparado hasta 11,5 millones. También instó a Crespo a aclarar el coste de la Gran Praza y dijo que el gobierno de Lalín es el más caro de Galicia. “Todo el mundo está hablando de que la gran estafa [así se refirió a la Gran Praza] costará más de 10 millones, dijo, y lamentó la falta de suelo industrial o medidas efectivas para el comercio. El nacionalista ofreció a Crespo un juego del Monopoly para ejemplificar lo que a su juicio representa la política de los populares.

“Para cada bloque, en vez de cuatro minutos, necesitaría cuatro horas para explicarlo”, manifestó Crespo, que acusó a sus adversarios de situarse en posturas “negacionistas y a pintar un escenario alarmista y apocalíptico que no se corresponde con la realidad”, dijo, e ironizó con la conveniencia de instalar en el escenario un “detector de mentiras”. Tiró de datos para cifrar en 90 millones la inversión en este mandato o los 54 gestionados con la Xunta frente a los cuatro millones del cuatripartito. “Si de algo podemos presumir es de la capacidad de gestión”, indicó, y calificó de demagogia la críticas sobre los contratos menores. Sobre la deuda dijo que hay préstamos por más de 10 millones, pero gran parte del dinero está sin gastar “y además el gobierno moroso de Pedro Sánchez nos debe cinco millones”. “Nosotros aportamos certidumbre y estabilidad. Íbamos a fundir el Concello con la construcción del Lalín Arena y del Castro Tecnolóxico y no pasó. ¿No se cansan de errar en sus predicciones? “Ustedes son casi los mismos que los que gobernaron de 2015 a 2019; la gente tiene memoria y puede comparar y en cuatro años ustedes no hicieron nada”.

Rafael Cuíña indicó que los vecinos de Lalín tienen “30 años después de sus gobiernos, una de las rentas más bajas de la provincia”, el paro cae menos que con el gobierno de coalición anterior y que la “negada durante 14 años” ampliación del polígono imposibilitó el asentamiento de empresas y la creación de unos 400 empleos. Censuró la deuda o los contratos a afines al PP, al tiempo que anunció una feria de empleo o una auditoría de las cuentas públicas, culpando al ejecutivo de mentir sobre la fiscalización de los presupuestos. “¿Treinta años después de que gobierne y prometiendo la compra millonaria de inmuebles en el centro de Lalín, no se le cae la cara de vergüenza de que un alto porcentaje del rural esté sin saneamiento?”, espetó Cuíña, mirando al popular. “Quién es el responsable de que no haya suelo industrial, usted o yo”, añadió.

En el bloque sobre sanidad y servicios sociales la promesa del PP de una ambulancia medicalizada, en 2019, o la demora del CIS fueron los ejes centrales del debate. Cuíña dijo que el centro sanitario está sin rematar, se desconoce qué servicios prestará y todo después de que él firmase como alcalde el convenio para la construcción del CIS, además de citar las carencias en atención primaria o en urgencias. Crespo replicó que el convenio era poco más que un papel y que fue él quien gestionó el CIS con la Xunta, debiendo asumir el Concello la urbanización de la parcela de Alto de Vales. Y recordó que el cuatripartito prometió en 2015 una ambulancia sanitarizada que no logró, vehículo a mayores que ahora llegará en los próximos meses. Y puso a su favor la implantación de Hospitalización a Domicilio (HADO) o el servicio de hemodiálisis.

“La Xunta tiene 900.000 euros para arreglar una casa, pero no tiene 600.000 para una ambulancia que salve vidas. Destinan a orquestas 100.000 euros y a las entidades sociales le dan 30.000”. Así resumió Forno parte de su intervención, quien reivindicó las políticas de los socialistas en materia de sanidad e igualdad, antes de arremeter contra la consellería por no habilitar un TAC en el nuevo centro sanitario. “Escuchar al PP sacar pecho con la sanidad es el mundo al revés. La situación es fruto de los recortes del PP”, proclamó, mientras recordaba las más de 7.000 firmas que el BNG llevó al Parlamento de Galicia para mejorar este servicio, vetadas por los populares. “Entienden los servicios públicos como un negocio para sus amigos”, apuntó.

“Demagogia es prometer una ambulancia medicalizada siendo consiente de que no era imposible en ese momento”, manifestó. “Prefiero gastar 400.000 euros para urbanizar la parcela de un hospital que medio millón para un centro de investigación del cerdo lalaino”, afirmó Cuíña, que recordó las “trabas” de la Xunta para poner en marcha el centro sanitario. Crespo, mientras, lamentó que entre los partidos que aspiran a gobernar a partir del domingo haya discrepancias acerca de la municipalización de servicios públicos, sin ir más lejos. Vilariño desplegó casos de dos muertes que atribuyó a la escasez de medios de transporte sanitario.

Modelo de futuro

Los cuatro líderes dedicaron los cuatro minutos iniciales y uno de réplica del bloque en el que debían exponer su modelo de concello a lanzar los mensajes con los que atraer al electorado el domingo. En el debate moderado por el periodista Gúmer Portas fue José Crespo el primero en abrir las alocuciones. “Tenemos claro el modelo de futuro y de gobierno, tenemos claro lo que no queremos; una fotocopia del gobierno de España que es un desastre”, proclamó, y defendió las inversiones en el rural, comparando la labor del su edil José Cuñarro con la desempeñada por Miguel Medela (Compromiso). Volvió a enumerar los incumplimientos del cuatripartirto. “Fue la mayor mentira de la historia política de Lalín”, inquirió. Defendió las humanizaciones “con sentidiño y no a base de cancelas y dejen de inventar cifras sobre la Gran Praza”. “Ustedes creen que gobernar es levantarse por la mañana y poner un post en el Facebook”.

Rafael Cuíña recordó que como alcalde cerró la compra del parking subterráneo bajo amenaza de denuncia de la empresa y que en una negociación de 15 minutos rebajó el precio en 450.000 euros. Comparó la exitosa peatonalización de A Estrada qué él trató de impulsar en el casco urbano y defendió su pacto con el PP sobre la Agenda Urbana para poder acceder a financiación europea, citando los proyectos logrados en el anterior mandato. “Dame 30 años y no quedará ninguna aldea sin saneamiento, usted lleva 11.000 días”.

“Piensan que el concello es suyo y no de los vecinos de Lalín”. Así arrancó su intervención Vilariño, que incidió en que el BNG no pactó, como hizo Compromiso, la Agenda Urbana y defendió la peatonalización sin matices o la potenciación de las rujas jacobeas. “Improvisan; dicen una cosa y hacen lo contrario”, declaró Forno, quien recriminó al PP la pérdida de cuatro años en los que se pudo ganar espacios para las personas. “Reconozco el milagro de que la gente no cayese en la calle Calvo Garra”, espetó Vilariño.

Cultura y deportes

Los representantes de la oposición desautorizaron la política cultural de un gobierno “que gasta 100.000 euros en orquestas en unos días” y no protege a los creadores locales o no es capaz de reabrir un cine como prometió. En deportes preguntaron por las promesas fallidas de las pistas de atletismo o la ampliación del Cortizo, o la inexistente política medioambiental o juvenil. Crespo avaló el proyecto en cultura y dijo que va mucho más allá que las orquestas mencionadas, citando la reapertura del aula de la UNED o el Museo da Marioneta.

Un minuto cada uno tuvieron los cuatro para lanzar un último mensaje con el que convencer al electorado. “Estamos preparados para darle la vuelta a este concello, acabaremos con la discriminación del rural y con los amiguismos”, resumió Vilariño. Cuíña, por su parte, apeló al voto útil debido a las “sombras” que pesan más que las luces con este gobierno . “Compromiso fue la fuerza que contribuyó decisivamente al cambio para abrir un tiempo de esperanza y libertad, nuevamente amenazado por un gobierno municipal para el que hay vecinos de primera y de segunda en función de a quien apoyan políticamente”. Forno apeló a un Lalín abierto, diverso y dinámico y dijo que ella podría convertirse en la primera alcaldesa de la localidad.

Crespo reivindicó a su gobierno y y subrayó que en estos cuatro años Lalín volvió a estar de moda y que su equipo precisa otros cuatro para culminar el proyecto iniciado. “No quiero se alcalde por ambición personal y ni por necesidad; quiero seguir siendo alcalde porque Lalín es mi vida y le quiero como a un hijo y por un hijo se hace lo que haga falta”, declaró.