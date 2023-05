La Feria Internacional Abanca Semana Verde de Galicia, qie se celebrará del 8 al de 11 de junio, unirá en su programa numerosos deportes, entre ellos tres tan distintos como el freestyle motocross, el atletismo y el ajedrez.

Así, acogerá la VIII Carrera Popular Abanca Semana Verde de Galicia, organizada por la entidad ferial en colaboración con la Federación Galega de Atletismo y con el patrocinio de Abanca, y que ya se trata de una cita consolidada en al calendario gallego de atletismo. La prueba dará comienzo a las 20.00 horas del 9 de junio, con parte del reccordido dntro del recinto y parte en zonas exteriores próximas al mismo. Establece dos categorías: Escolar, que incluye Pitufos; Sub 10; Sub 12; Sub 14, Sub 16 y Sub 18; y Absoluta, con Sub 20; Sub 23; Senior; Máster A; Máster B; Máster C y Máster D. Los participantes pueden ser atletas federados o no, y deben inscribirse hasta el 7 de junio a las 20.00 horas en el sitio web www.carreirasgalegas.com. El coste es de 5€ para la categoría Absoluta y gratuita para las Escolares.

Por su parte, el Open de Ajedrez Abanca Semana Verde de Galicia, llega a su cuarta edicion el 11 de junio y contará con seis categorías distintas, totalmente independientes y que se corresponderán con Sub 8, Sub 10, Sub 12, Sub 14, Sub 16 y Absoluta. Se jugará con sistema suizo a 8 rondas mediante programa informático homologado por la Federación Internacional (4 en sesión matutina y 4 de tarde), con el que ningún jugador quedará nunca eliminado, enfrentándose en cada ronda los jugadores de la misma puntuación. Establece 1.500€ euros en premios y en la categoría Absoluta será de nuevo puntuable para el ranking internacional Elo FIDE.

Los interesados en participar en este Open pueden inscribirse en el formulario oficial del evento, el cual figura en www.semanaverde.es/Bases_Open_Xadrez.pdf. Podrán hacerlo hasta el día 9 de junio a las 20.30 horas, con un coste de 10€ para mayores de 16 años y gratuito tanto para el resto de edades como para participantes con puntuación a partir de 2.200 Elo. Entre los inscritos ya están confirmados varios Grandes Maestros de esta disciplina.

Espectáculos de motor

La feria acogerá también el fin de semana exhibiciones de freestyle motocross, con dos pilotos que ya han cosechado gran éxito en la Semana Verde. El sábado estará Ángel Campos, que ya participó en 2018. En sus dos exhibiciones de motociclismo stunt se podrán ver gran diversidad de acrobacias coreografiadas. El domingo será el turno de Paulo Martinho, pionero del fresstyle en Portugal que visita el certamen por cuarta vez con un show en el que sorprenderá con nuevos invertidos, caballitos o quemadas de rueda.