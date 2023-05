Un silledense en contra de la razón

A Juan Ramón Fondevila siempre le gustaron los retos. “Cuando iba a nadar me proponía hacer un número de largos y cuando salía a correr intentaba ir a Santiago y volver a Silleda”, explica al hablar de sus comienzos en las competiciones de larga distancia. Así es como acabó realizando su primer Ironman en Mallorca hace dos años y como después surgió la idea de ir más allá. Su nueva aventura lo llevó hasta Valencia, donde la pasada semana consiguió su objetivo de completar un Ultraman, una exigente competición de tres días que puso a prueba su cuerpo y mente. Fondevila cumplió su objetivo de alcanzar la meta pero además lo hizo en la tercera posición, algo a lo que resta importancia teniendo en cuenta que solo cinco valientes se animaron a superar este reto.

El Ultraman es una competición de tres días que aumenta la dificultad ya de por sí alta del Ironman. En la primera jornada los participantes deben hacer diez kilómetros a nado, seguidos de 144 en bicicleta. La segunda está dedicada enteramente a la bici, con 277 kilómetros por recorrer. Para finalizar, el tercer día deben completar una carrera a pie de 84 kilómetros, o lo que es lo mismo, dos maratones. En cada jornada disponen de doce horas para completar el reto o quedan eliminados.

Fondevila reconoce que, a pesar de pueda sorprender, su peor jornada fue la primera. De los tres deportes que incluye esta prueba, la de natación es la que peor se le da, contando además con el inconveniente de nadar en el mar, algo complicado de trabajar viviendo en Silleda. “Había algo de oleaje y me maree al poco de empezar. En la segunda vuelta me tomé una Biodramina y mejoré algo pero lo cierto es que se me pasó por la cabeza hasta abandonar. Al final conseguí llegar a la bici y a partir de ahí todo fue mejor”, explica.

En la segunda etapa demostró sus buenas cualidades sobre la bici, marcado un gran tiempo a pesar de ser, tradicionalmente, el reto más duro y en donde más participantes suelen retirarse. En la tercera llegaba la carrera a pie, que terminó con menos dificultad de lo esperado para marcar un tiempo de 8 horas y 4 minutos. La suma de las tres jornadas de competición fue de 29 horas, 18 minutos y 37 segundos.

“Es importante tener una buena preparación pero también saber descansar y ser muy regular”, explica el deportista de 33 años, quien realizaba cada día entrenamientos de más de dos horas, llegando incluso a sesiones de bicicleta de más de ocho horas para ganar resistencia o maratones entre Silleda y el Candán.