El coste de las graduaciones: sobre 250 euros entre cena, vestimenta, peluquería y estética

Se aproxima el final del curso escolar y eso significa la llegada del “efecto graduación”. Sectores como la restauración, los comercios textiles y los salones de belleza empiezan a llenar sus agendas de reserva para preparar a los jóvenes que finalizan su etapa escolar y quieren celebrar la ocasión como si de un rito de paso se tratase, al igual que, por ejemplo, las comuniones y las bodas. La preparación hoy en día para esta clase de eventos ha escalado considerablemente con respecto a unos años y podría suponer unos 250 euros por estudiante, según la percepción de profesionales dedicados a los negocios mencionados anteriormente. De hecho, podría decirse que esta moda, que ya es más costumbre, es relativamente reciente.

En el caso de la restauración, por ejemplo, desde Pazo Bendoiro en Lalín reconocen que “se nota un aumento en la demanda, llama mucha gente para preguntar y no solo de la zona, sino de otros lugares como Santiago o Ourense”. Los precios que se manejan por comensal ascienden fácilmente a los 100 euros o incluso los supera: “el menú suele constar de entrantes en mesa, un plato con marisco o pescado, otro de carne y el postre con café” apuntan. Por si esto fuese poco, hay que sumarle un elemento casi indispensable: la barra libre y el Dj. Esto es lo que se contrata habitualmente para bodas, por lo que puede apreciarse el caché que estas celebraciones han cogido en muy poco tiempo.

En el caso de A Estrada, sin embargo, Óscar Rivas de Valenciaga Gastro admite que este año no se está notan de momento demasiado movimiento en esta área: “es raro pero no hemos tenido muchas reservas por lo de ahora, aunque lo cierto es que nuestra agenda está casi completa con bautizos, comuniones y bodas hasta el 15 de octubre, aproximadamente”. En el caso de la empresa estradense, solían trabajar más con Santiago que con las graduaciones locales: “llevábamos la del García Barros pero estos últimos años no la hemos hecho”. Con todo, coincide con su compañero de gremio en que actos como la graduación o la comunión, vinculados a la infancia y adolescencia, han ido cogiendo dimensiones mayores que cuando el empezó: “noto que en las comuniones, por ejemplo, antes era una cosa más familiar, mientras que ahora se lleva invitar a los compañeros de clase y amigos, hay muchos niños”. Lo que lleva aparejado la contratación de otros servicios que antes no se requerían, como los monitores de tiempo libre o “la mesa dulce”.

Rivas declara que ha registrado otro cambio importante en la contratación de las BBCG (Bodas, Bautizos, Comuniones y Graduaciones) y es que el peso ya no está tanto en la comida sino que “ahora priman los espacios y la decoración”.

Pero la comida y la celebración no es lo único que importa en las graduaciones. Los jóvenes quieren estar guapos. Para ello acuden a los comercios de la zona a vestirse para la ocasión. En Anna, un negocio estradense, admiten que ya se han vendido varios trajes para estas citas: “sí que hemos tenido ventas para estos actos, no solo ahora sino que la gente viene con antelación”. El presupuesto para engalanarse va acorde con el resto de preparativos y no se escatima en gastos: “depende mucho de la persona, pero generalmente ronda los 70 euros o puede subir”. “Los jóvenes se arreglan más, quieren ir más elegantes”.

En Lalín, Meritxel Silva de C&C Young Trend suscribe las declaraciones de la empresaria estradense y añade: “los chicos suelen ir de traje y las chicas e mono o vestido largo, la indumentaria es la misma que se lleva a bodas”. En cuanto al presupuesto, en la capital dezana parece que los padres se dejan más dinero en estos eventos y señala que suelen gastarse “entre 100 y 150 euros”. “Aunque muchos se aprovechan de los recién publicados bono comercio para rebajar un poco el coste” comparte Silva, quien coincide con el resto de testimonios en que esta hábito “tendrá unos seis años, antes no se hacía tanto”.

Una vez la cena y el atuendo están listos faltan los pequeños detalles, que marcan la diferencia. Aquí entran las peluquerías y salones de belleza. En Peluquería Gaiteiro, de A Estrada, ya hay reservas para estos eventos y lo que piden los jóvenes clientes es, una vez más, lo mismo que los invitados a una boda: recogidos y maquillaje. A este tipo de demanda hay que sumarle la de otras celebraciones como los bautizos y las comuniones, resultando en que estos negocios se ven obligados a ampliar el horario para hacer frente al volumen de citas. Eso sí, recomiendan la antelación, pues de no llamar a tiempo se arriesgan a quedarse sin hueco. Lo mismo ocurre con la pedicura, manicura y cuestiones estéticas como la depilación de cejas, las limpiezas de cutis o la hidratación de la piel. En Añil esta semana ya han atendido a varios, no solo chicas sino también chicos, que quieren lucir su mejor aspecto. El precio que manejan para arreglarse las manos, los pies y maquillarse está en 60 euros.

Goteo de actos oficiales en los centros para despedir a su alumnado de 2º de BACH

Los centros de educación secundaria Deza y Tabeirós- Montes despiden estos días a sus promociones de segundo de bachiller. El IES Aller Ulloa lo hacía ayer, para una promoción que contó con 62 matriculados, de los cuales titulan 45 y 44 se examinarán de la ABAU. De estos, tres recibieron la matrícula de honor. Concretamente, fueron Sara Rodríguez Fernández, Rodrigo Fernández y Miguel Cudeiro, los tres del itinerario de ciencias. El Laxeiro lo hace hoy a las 19.00 horas y de sus 67 matriculados, superaron todas las materias 43, con tres matrículas de honor y un total de 33 que se presentarán a selectividad. De ellos, las matrículas fueron para Lucía Barros, Nuria Lamazares y Ademar Montoto. En Silleda, el Pintor Colmeiro celebra su acto el 10 de junio a las 18.30 horas en el Auditorio Semana Verde, con 37 matriculados de los cuales 17 realizarán las pruebas de acceso a la universidad. Mientras que el CPR María Inmaculada aguardará al 21 de junio, con las clases finalizadas, en un evento para todo el centro que comenzará a las 20.00 horas, también en el Auditorio Semana Verde. En su caso son 21 los matriculados, de los que 16 superaron todas las materias y todos ellos se presentan a selectividad. En Vila de Cruces, el Marco Camballón graduará el 23 de junio a las 19.00 horas en el Auditorio Xosé Casa a 15 matriculados, de los cuales 8 realizarán las pruebas de acceso. Finalmente, en A Estrada el Antón Losada Diéguez celebrará su acto el día 9 de junio a las 20.00 horas en el propio centro. En su caso son 29 los matriculados en segundo de bachiller. De estos, 19 aprobaron todo pero por el momento desconocen cuantos acudirán a la ABAU ya que todavía tienen abierto el período de reclamaciones.