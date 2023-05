En términos generales, los populares cuentan con subir votos frente a “un PSOE en claro retroceso y un BNG estancado”, tal como refirió su presidente para Pontevedra, que vaticinó que van a “ganar” en los seis concellos de Deza y los dos de Tabeirós. De este modo, da por asegurados los dos diputados que corresponden a estos partidos judiciales, máxime cuando son los únicos con listas en todos los concellos. Considera que las ausencias del PSOE en Agolada y Dozón y la del BNG en Rodeiro evidencian su “poca penetración social”.

López ensalza los “proyectos sólidos” de los alcaldes José Crespo y Adolfo Campos en Lalín y Dozón, respectivamente, y pone en valor a Ignacio Maril por su “gran trabajo de reconstrucción de una alternativa” para Silleda. Señala que Jesús Otero intentará recuperar la alcaldía, como hizo el PP en Lalín en 2019, y destaca la incorporación de dos mujeres en Agolada y Rodeiro, Carmen Seijas y Cati Somoza.

En un análisis pormenorizado de cada territorio, López indica que “el pueblo de Lalín ya rechazó un gobierno de coalición” y no cree “que vaya a probar con otro pacto de perdedores, esta vez a tres bandas”. Entiende que la reducción de ocho a cuatro listas favorecerá a Crespo, a quien ve en disposición de captar “gran parte” del 10% de votos que sumaban las cuatro opciones sin representación, tras “un mandato fantástico en cuanto a inversiones, proyectos de futuro y, sobre todo, atención a los vecinos”. Considera que Compromiso por Lalín ha entrado en “una dinámica de absoluto desgaste que, al contrario de lo que dice su lema, no ofrece alternativa”.

En Silleda, tiene la sensación de que el proyecto de Maril “va creciendo y cuenta con la mayoría social”. Ve “el escenario completamente abierto” y apunta a una victoria.

Vila de Cruces presenta un panorama “más revuelto”, pero confía en el trabajo de Otero y en el proceso de renovación, “que era necesario”. Pronostica que el PP seguirá siendo la lista más votada, “sin renunciar a nada, ni a la mayoría absoluta, que es la única forma de que podamos gobernar”.

En Rodeiro, desde 1987, el PP nunca ha logrado más de seis de las once actas, por lo que sus mayorías absolutas han sido “tremendamente ajustadas”. Pero confía en mantenerla, porque han hecho “los deberes” y tienen “una grandísima candidata y un auténtico equipazo”. La alternativa es un pacto “muy negativo para Rodeiro por los egos de los otros dos candidatos”, alerta.

Las cinco listas de Agolada son, a su juicio, “un signo de debilidad” derivada de “un malísimo mandato”. Dice que Seijas es ya “el referente político” al que acuden los vecinos, “frente a un alcalde inmerso en líos judiciales”, y le augura una victoria “indiscutible, falta por saber si con mayoría absoluta”.

Aunque “nadie se puede confiar nunca en política”, López da por revalidada la mayoría de un Adolfo Campos que tomó posesión a mitad de mandato y “le metió una marcha más a Dozón”.

El presidente provincial del PP conmina a la máxima responsable del PSdeG y de la Diputación, Carmela Silva, a hacer “autocrítica”: “Si hay que hablar del proyecto más agotado de la comarca es el gobierno socialista de Silleda, con falta de fuerzas y de ideas –manifiesta López–. Y si hay que referirse a viejas caras, que recuerde que la candidatura del PSOE de Rodeiro es un revival del nefasto bipartito de hace 16 años”.

El candidato de Compromiso por Lalín, Rafael Cuiña, califica de “burla” la reunión con empresarios mantenida esta semana por el líder del PP, José Crespo, y el conselleiro de Industria, Francisco Conde, a quien exige “disculpas por el bloqueo sistemático y consciente a la ampliación del polígono”. “Ya no tiene rubor en asumir que la Xunta es una sucursal electoralista al servicio del PP para atacar al resto de formaciones”, afirma. Para Cuiña, está claro que “no es lo mismo tener un conselleiro que otro” en el gobierno gallego. “Mientras Conde se dedicó durante años a poner palos en las ruedas al crecimiento empresarial de Lalín, otros seguramente tendrían más sensibilidad y altura de miras”. En este escenario, señala que una de sus prioridades será “reivindicar con contundencia, pero con el debido respeto instituciona, que ellos no nos tienen, que se active de manera decidida la ampliación del polígono”.

Llevar el turismo más allá de la Feira do Cocido, que “ya funciona sola”, es uno de los propósitos de la candidata del PSOE, Alba Forno. Por eso, apuesta por potenciar Roteiros de Lalín, uno de los proyectos estrella del cuatripartito, creado en 2015 y totalmente consolidado, con más de 400 kilómetros de rutas, mediante un convenio en el que se fijará una subvención adecuada a su actividad. Dado que atrae a numerosas personas a recorrer el rural, considera que “hay que darle el empujón preciso para que siga haciendo esta labor”. En colaboración con Roteiros y con la Xunta, los socialistas abogan por diseñar “una ruta del románico y el arte sacro”, con paradas en Lalín de Arriba, Donramiro, Goiás, Cangas, Rodís y Palio o las iglesias de Soutolongo, Bermés y Palmou. “Tenemos mucho patrimonio y muy desconocido”, subraya Norma Fernández, integrante de la candidatura.

Vilariño creará una ludoteca para favorecer la conciliación

El BNG de Lalín pondrá en marcha una ludoteca municipal, “equipada con todos los servicios, personal y dotaciones para atender de una vez por todas las necesidades de los padres y madres durante todo el año de contar con un servicio público de calidad para sus hijos”. “No puede pasar un día más sin este servicio básico de conciliación”, proclama su candidato, Francisco Vilariño, que acusa a los sucesivos gobiernos del PP de “tener olvidadas las infraestructuras y actividades para la población infantil”. Entiende que la ludoteca es “perfectamente asumible” para las arcas municipales. “Si el PP gasta 150 millones de euros en este mandato y no sabe decirnos en qué, malo será que el Concello no cuente con los recursos precisos para una ludoteca”, añade. “No se puede pedir a la gente que venga a vivir a Lalín, que se empadrone, y a la hora de mejorar su calidad de vida el Concello no está”, concluye.