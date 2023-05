Gestión económica, modelo de concello, movilidad, sanidad, cultura o deporte fueron los temas que capitalizaron el debate electoral de ayer, en el que intervinieron los números dos de cada una de las cuatro candidaturas que aspiran a gobernar Lalín a partir del próximo día 28. El debate público se llevó a cabo en el Salón Teatro en un formato inédito en la historia de la democracia del municipio y en el Salón Teatro se confrontaron ideas, proyectos y programas entre Paz Pérez (PP), Teresa Varela (Compromiso), Anxo Álvarez (PSOE) y Ariadna Fernández (BNG). Con los bloques temáticos pactados previamente y los turnos de intervención a sorteo, Pérez defendió el proyecto “continuista” de su partido porque, dijo, “va en la dirección correcta”, mientras que sus adversarios reivindicaron un cambio de aires y culparon a los populares de permanecer instalados en el “caciquismo” y el “clientelismo”, además de insistir en los “incumplimientos” de los populares.

Economía y gestión. Este fue el primer bloque objeto de debate y el encargado de abrirlo fue el candidato socialista. Condenó la deuda de 12 millones de euros “inasumible”, los contratos a dedo y responsabilizó a los populares de haber retrasado deliberadamente la ampliación del polígono en el concello de primera categoría con las rentas más bajas. Álvarez censuró lo que a su juicio pone en práctica el PP cuando gobierna: “los nuestros y los contrarios”. “Fueron un gobierno opaco, caro e ineficiente”, dijo.

“Gastaron en este mandato 150 millones y no sabemos en qué, pero además nos endeudaron. Llegaron al gobierno con deuda cero y seis millones en caja”, proclamó la nacionalista. “El caciquismo impera, así que podemos imaginar a dónde van los billetes”, añadió. Lamentó que no haya suelo industrial, el abandono del rural y la inexistente política de vivienda de los populares en un concello con el 30% de los hogares vacíos.

Pérez enmarcó el debate no entre las cuatro opciones presentes, sino en el modelo del PP, “de estabilidad y gestión de futuro” frente a otro que representa la oposición de “incertidumbre e involución”. Tras citar inversiones por 90 millones, comparó los 54,4 millones gestionados en este mandato con la Xunta con los poco más de cuatro logrados por el cuatripartito. Indicó que este balance es atribuible a la capacidad del alcalde, José Crespo. Acusó a sus rivales de retorcer la realidad con la deuda pues, indicó, de los más de 10,5 millones hay 5 pendientes transferencia por parte del Estado y otros recursos ni se dispusieron. “El concello goza de una economía saneada y solvente”, declaró.

Teresa Varela acusó al ejecutivo de mentir cuando aseguró que su gestión económica era inmaculada y que los presupuestos habían sido evaluados por el Consello de Contas, cuando este organismo solo fiscalizó el ejercicio 2020. Además de la deuda de 11,5 millones dijo que el ejecutivo deja comprometidos otros cinco y todo después de gastar 11 millones en contratos con reparos suspensivos, abocando al concello a un Plan Económico Financiero el próximo mandato. Prometió una auditoría del gasto público y, como también expresaron desde el atril el socialista y la nacionalista, aseguró que el PP subirá los impuestos, y arremetió contra los populares por frenar la necesaria ampliación de Lalín 2000. “Su gestión nos lleva a la deriva”, apuntó.

Álvarez, el único que se abrió a pactos dijo que esta fórmula de gobierno es predominante en Europa e incluso en Castilla La Mancha con el PP como aliado. “¿Estabilidad?”, preguntó la representante del BNG, que acto seguido espetó: “caciquiños modernos, vendedores de favores baratos que salen caros y asesores millonarios”. Pérez había insistido en que el PP representa la cohesión y criticó al cuatripartito por perder el tiempo en disputas internas. “Hay concejales del gobierno que no se hablan entre sí”, espetó, y pidió explicaciones por el retraso de las parcelarias. “Se habló de que somos el gobierno más caro de la democracia, pero lo caro o barato es muy relativo”, replicó Pérez, que volvió a mostrar un gráfico de las inversiones de la Xunta. “No gastamos más porque teníamos un corsé económico, pero proyectos hicimos, tantos, que ni fueron capaces de hacerlos este mandato”, cerró Teresa Varela.

Sanidad

El periodista Gúmer Portas, encargado de moderar el debate, dio la palabra a la candidata de Compromiso, que abrió el bloque de sanidad y servicios sociales. El Centro Integral de Saúde (CIS), la ambulancia medicalizada o la atención social a los dependientes centraron las alocuciones. “Es otro ejemplo de los incumplimientos masivos del PP”, manifestó, y criticó la demora del centro sanitario cuyo convenio fue firmado por el exalcalde de su partido, Rafael Cuíña, y que debía estar acabado en 2019, mientras que aún se desconoce qué recursos tendrá, tildando de “parche” la promesa de ambulancia sanitarizada. Y cuestionó la organización del área de servicios sociales, que Compromiso planea llevar al rural para conocer la realidad del mismo. Pérez atribuyó el retraso del CIS a la crisis de materiales y a las crisis económicas, recordando que había un proyecto con el bipartito en la Xunta que no fue adelante y desautorizó un simple convenio del cuatripartito vacío y obligó ahora al Concello a pagar 500.000 euros de la urbanización de la parcela del complejo sanitario. Y dijo que la ambulancia sanitarizada figuraba en el pacto de gobierno del anterior ejecutivo local. “El centro de salud de A Estrada se puso en macha en solo cuatro años”, resumió Álvarez, quien reprochó al PP su veto en el Parlamento de Galicia a la ambulancia medicalizada y a un TAC, echó en falta más medios en pediatría y acusó a los populares de beneficiar a la sanidad privada”. Fernández también anunció la gestión directa del SAF, denunció que el PAC se queda sin médicos en muchas ocasiones, el ambulatorio está con medidores de grietas y no hay pediatría por las tardes. “Si le pusiesen tanto empeño al CIS como a otras obras hace tiempo que estaría rematado”. Y prometió un centro de día público que el PP veta en la Xunta.

Gran Praza

Los presentes expusieron sus argumentos acerca del modelo de concello que precisa Lalín. Pérez reivindicó el equilibrio entre los ámbitos rural y urbano con “una hoja de ruta que no tenemos que discutir entre nosotros. Es un modelo de futuro iniciado hace cuatro años, continuista y del que estamos orgullosos”. El proyecto de la Gran Praza no podía pasar inadvertido y tampoco el concepto de casco urbano. Pérez defendió la humanización de espacios y una peatonalización sin imposiciones y sobre las pistas de atletismo lamentó que los afectados se echasen atrás. “Esto no es Pontevedra, es Lalín”, espetó, y reivindicó un rural vivo y con servicios. Varela culpó al PP de “engañar a los vecinos por un puñado de votos”, de no preocuparse ni por la limpieza de las calles o de minimizar obras como las de Principal y Loriga, la Avenida Cuíña o Donramiro. “Cerraron las calles los fines de semana y por la semana cuando le conviene sin dar explicaciones. Defendemos una villa moderna, atractiva y dinámica”, reflexionó.

Fernández cuestionó el urbanismo y por eso Lalín “va al revés que las demás villas”, que el BNG recuperará para otorgarle a los peatones su protagonismo. “Tuvieron cuatro años para hacer la Gran Plaza”, dijo, y pidió “cordura”. Para el socialista el modelo de villa del PP se asienta en la improvisación. “El gobierno de Crespo llegó a decir que los lalinenses no estamos preparados para andar por calles peatonales”, censurando el gasto de 10 millones en la Gran Praza “mientras hay parroquias sin saneamiento”.

A criterio de Pérez no es posible comparar programas porque solo conoce el del PSOE y los demás solo lanzan “ideas deslavazadas”. Sobre la recuperación del premio Aldea Singular dijo que el cuatripartito dejó una edición sin consignación. La nacionalista preguntó por la demora de la pista de atletismo y echó en falta la mayor parte de los proyectos “del libro del PP” hace cuatro años. Los representantes de las fuerzas de la oposición preguntaron a Pérez por la mejora del Cortizo, el proyecto del área deportiva anexa al Arena y sancionaron una política cultural y juvenil que solo se apoya en contratar orquestas, mientras no se da protagonismo a los artistas locales. Y en Medio Ambiente, materia en la que la popular reivindicó la labor de su gobierno, saltaron episodios como los vertidos constantes a los ríos o la amenaza de los parques eólicos. Paz Pérez aplaudió una acción cultural que dinamiza el pueblo y que proseguirá con la Casa de Álvaro como otro recurso para atraer visitantes.

El debate finalizó con una intervención de un minuto por compareciente. Lo abrió Ariadna Fernández, apelando a un Lalín “lleno de igualdad de oportunidades”, generador de empleo y con buenos servicios públicos. “Hay un futuro mejor después de cuatro años del PP de vuelta al blanco y negro. Queremos igualdad de oportunidades, sanidad a la altura del siglo XXI, dinamizar comercio y hostelería y generar empleo en un Lalín próspero, dinámico y moderno”, dijo Teresa Varela. Para finalizar insistió en que la administración municipal está para ayudar a la ciudadanía “y no para beneficiar a unos pocos”. Álvarez propugnó la igualdad de oportunidades y el avance y dejar a atrás la crispación y construir un Lalín de la gente en el que todos tengan las mismas oportunidades.

A Paz Pérez le tocó, por sorteo, cerrar las intervenciones. “Crespo leva 30 años partiéndose la cara por este concello, por conseguir que sea un lugar con mejores oportunidades para vivir, para trabajar y para disfrutar”, destacó en sus primeros segundos, para añadir a continuación: “si tuviese que elegir un conductor de autobús para viajar con mi gente no lo dudaría y elegiría a un conductor experto y solvente como Crespo”, manifestó, y reclamó la conveniencia de que el electorado apueste por la “gestión responsable y por la estabilidad y el apoyo para el mejor alcalde que puede tener Lalín”.

Los candidatos se ven las caras el 23

El próximo día 23 en el mismo lugar y horario se celebrará otro debate, ya con los cabezas de lista de las cuatro candidaturas: José Crespo (PP), Rafael Cuíña (Compromiso), Alba Forno (PSOE) y Francisco Vilariño (BNG).